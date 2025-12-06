  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

بازدید شیخ غازی حنینه از دارالقرآن امام شاطبی گنبدکاووس

گنبد- شیخ غازی حنینه، از علمای برجسته اهل‌سنت لبنان، با حضور در دارالقرآن امام شاطبی گنبدکاووس از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این مرکز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ غازی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان و از چهره‌های شاخص جریان وحدت و تقریب، عصر امروز با حضور در دارالقرآن امام شاطبی شهرستان گنبدکاووس از بخش‌های مختلف این مرکز قرآنی بازدید کرد.

در این بازدید، وی از نزدیک با حافظان، قاریان و دانش‌آموزان دارالقرآن دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان روند آموزش‌ها، برنامه‌های تربیتی و فعالیت‌های جاری این مجموعه قرار گرفت.

شیخ حنینه با ابراز رضایت از سطح آموزشی دارالقرآن امام شاطبی اظهار کرد: فعالیت‌های این مرکز، نمونه‌ای ارزشمند از خدمت صادقانه به قرآن کریم و تربیت نسل قرآنی است.

وی از مربیان و مدیران مجموعه برای تلاش در مسیر آموزش و ترویج معارف قرآن تقدیر کرد.

این بازدید در ادامه برنامه‌های شیخ غازی حنینه در سفر به استان گلستان و با هدف آشنایی با ظرفیت‌های قرآنی و تقریبی منطقه انجام شد.

