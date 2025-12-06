فرود اضطراری پرواز ماهشهر–تهران در اهواز

سیدمهدی رزاز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرواز ۲۵۰۷ شرکت هواپیمایی کارون که از ماهشهر عازم تهران بود، به دلیل بروز نقص فنی و مشکل فشار کابین ناچار شد در اهواز فرود آید.

وی توضیح داد: هواپیما پس از طی مسیر تا اهواز، با تشخیص خلبان و بر اساس الزامات ایمنی، در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز به زمین نشست.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان با بیان اینکه هیچ مشکلی برای مسافران این پرواز رخ نداده است، افزود: تیم فنی هم‌اکنون در حال بررسی هواپیماست تا پس از رفع نقص، پرواز ادامه مسیر داده و راهی تهران شود.