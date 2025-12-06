به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت در این خصوص اظهار کرد: آتشسوزی سه دستگاه خودرو در چهارراه نخل ناخدا بامداد شنبه با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی بندرعباس مهار شد.
وی افزود: این حادثه که بر اثر اتصالی برق یک خودرو آغاز و به دو خودروی دیگر سرایت کرد، خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشت.
لیاقت درباره جزئیات این حادثه بیان کرد: بامداد شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، در پی تماس شهروندان با مرکز ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتشسوزی خودرو، عوامل عملیاتی از ایستگاه شماره ۳ ساعت ۰۲:۵۳ به محل حادثه در پشت بانک ملت اعزام شدند.
وی همچنین اظهار کرد: آتشسوزی بر اثر اتصالی برق یکی از خودروها آغاز شد و به دلیل شدت شعلهها، دو خودروی مجاور نیز درگیر حریق شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس افزود: با حضور سریع آتشنشانان، عملیات اطفا در کوتاهترین زمان ممکن انجام و از گسترش آتش به دیگر خودروها و واحدهای اطراف جلوگیری شد.
لیاقت بیان کرد: آتشنشانان پس از مهار کامل شعلهها، اقدامات ایمنسازی محیط را انجام داده و محل حادثه جهت جلوگیری از وقوع حوادث ثانویه تحت کنترل قرار گرفت.
به گفته وی، خوشبختانه این آتشسوزی تلفات جانی در پی نداشت.
نظر شما