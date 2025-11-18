هتل سفید بندرعباس دچار حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۱۲ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در هتل ۶ طبقه سفید واقع در کوی بهشت بندرعباس به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نیروهای عملیاتی آتشنشانی از ایستگاههای ۳ بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: آتشنشانان با رعایت کامل اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و توانستند در مدت کوتاهی شعلههای آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کنند.
لیاقت علت این حادثه را اتصالی برق اعلام و تأکید کرد: خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.
وی همچنین از آمادگی کامل نیروهای آتشنشانی برای مقابله با حوادث مشابه و اهمیت رعایت نکات ایمنی در ساختمانها سخن گفت.
