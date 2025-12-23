مهار دو حریق طی یک روز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین حادثه ظهر روز دوشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۴ رخ داد که طی آن یک دستگاه خودرو در بلوار شهید ناصر، قبل از بیمارستان شریعتی، دچار حریق شد. این حادثه ساعت ۱۲:۲۵ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱ به محل اعزام شد.
محمد امین لیاقت در تشریح این حادثه اظهار کرد: آتشنشانان پس از حضور سریع در محل، موفق شدند حریق خودرو را بهطور کامل مهار کرده و از سرایت آتش به محیط اطراف جلوگیری کنند. خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشت و بررسیهای اولیه، اتصالی برق را علت بروز آتشسوزی نشان میدهد.
وی افزود: دومین حادثه عصر همان روز در ساعت ۱۶:۵۰ در یک باب مغازه واقع در انتهای بلوار سوم خرداد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد که تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ بلافاصله به محل اعزام گردید.
لیاقت ادامه داد: آتشنشانان با اقدام سریع، آتشسوزی را مهار کرده و از گسترش آن به واحدهای تجاری مجاور جلوگیری کردند. در این حادثه بخشی از سقف کاذب مغازه دچار خسارت شد، اما خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی یا مصدوم گزارش نشد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد علت بروز این آتشسوزی نیز اتصالی برق بوده و رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات و تأسیسات برقی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی داشته باشد.
