به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از سه پروژه آموزشی در شهر خورموج و روستای بحیری، روند اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه آموزش‌وپرورش را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه پروژه‌های آموزشی نقش مهمی در رفع کمبود فضای آموزشی دارند، گفت: متأسفانه ۲ پروژه ۱۲ کلاسه بسیجیان و شهید ملاح از برنامه زمان‌بندی عقب هستند و لازم است دستگاه‌های اجرایی مرتبط استانی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

وی افزود: با وجود وعده‌ها و قول‌های داده‌شده، مدرسه ۱۲ کلاسه که یکی از نیازهای مهم دانش‌آموزان آن منطقه است، تا پایان سال به بهره‌برداری نخواهد رسید و این موضوع قابل قبول نیست.

مقاتلی تأکید کرد: انتظار داریم پیمانکار و دستگاه‌های متولی مرتبط استانی با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش نیرو و ماشین‌آلات، روند کار را سرعت ببخشند تا تأخیرهای کنونی جبران شود.