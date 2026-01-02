به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در بازدید از روند اجرای مدرسه روستای بنیاد و مدرسه ششکلاسه شهر کاکی، با ابراز گلایهمندی از کندی پیشرفت پروژهها اظهار کرد: این طرحها از مطالبات بهحق مردم منطقه است اما علیرغم وعدههای ارائهشده از سوی دستگاه متولی، از برنامه زمانبندی تعیینشده عقب ماندهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژهها افزود: حوزه آموزش از اولویتهای دولت است و نگاه دولت به این بخش، نگاهی جدی و راهبردی است و ما نیز در شهرستان بر اساس همین سیاستها با جدیت موضوع را دنبال میکنیم.
فرماندار دشتی تصریح کرد: با تزریق اعتبارات پیشبینیشده، انتظار میرود روند اجرای این پروژهها شتاب بگیرد و در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
مقاتلی بر مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی مرتبط تأکید کرد و خواستار پایبندی به تعهدات و زمانبندی مصوب شد.
