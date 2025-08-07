به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح پنجشنبه در تور رسانه‌ای بازدید از سه مدرسه در حال ساخت در بوشهر و به مناسبت روز خبرنگار، در بازدید از اولین پروژه اظهار کرد: مدرسه ۱۸ کلاسه «پروین اعتصامی» با ۶ هزار و ۵٠٠ متر زیربنا، مدرسه‌ای بزرگ مقیاس بوده که با طراحی کاملاً منحصر به فرد و با معماری اصیل سنتی بوشهر ساخته خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر افزود: این پروژه با اعتبار ملی و استانی و ۲۰ میلیارد تومان از منابع نفت انجام شده که بخش فونداسیون این پروژه از منابع خیرین انجام شده و فاز اول آن با اعتباری نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.

احمدی ادامه داد: فاز دوم این پروژه از روز شنبه با ۸۶ میلیارد تومان آغاز که طبق برنامه برای مهرماه سال آینده آماده خواهد شد.

احمدی با اشاره به پروژه مدرسه ١٢ کلاسه شهرک نیایش گفت: با توجه به مطالعه فضای فیزیکی و آمایش سرزمینی در شهر بوشهر، ٨ پروژه بزرگ مقیاس ۱۲ کلاسه و بعضاً ۱۸ و ۲۴ کلاس در دستور کار است.

وی ادامه داد: از آنجا که در شهرک نیایش نیاز به فضای آموزشی احساس می‌شد، این پروژه با زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ متر زیربنا آغاز شده که مهر یا آبان امسال آماده پذیرایی از دانش‌آموزان خواهد بود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر از ساخت یک مدرسه ۶ کلاسه در جزیره شیف، یک مدرسه ۱۲ کلاسه در چغادک، ٢ مدرسه در جزیره خارگ و یک سه کلاسه در احمدی خبر داد و گفت: با اتمام این پروژه‌ها، سرانه آموزشی از ۵/۴۵ در سال ۱۴۰۰ به ۶/ ٩ تا بهمن ماه امسال خواهد رسید.

وی بیان کرد: تا مهرماه امسال ۲۰۰ کلاس درس در قالب ۵۱ پروژه تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در کل استان ۱۹۰ پروژه با اعتبار حدود پنج هزار میلیارد تومان در دست اقدام است تا در دهه فجر امسال به سرانه ۶/٩ برسیم.

ساخت مدرسه برای دانش‌آموزان تنگک‌ها

وی در بازدید از سومین پروژه واقع در تنگک بیان کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از دانش آموزان تنگکات برای تحصیل به شهر بوشهر می‌روند، ساخت ٢ مدرسه آغاز شده که یک ۱۲ کلاسه از محل اعتبارات ملی استانی و مدرسه دیگر از محل خیرین ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر مدرسه نیاز به اعتباری ۴٠ میلیارد تومانی دارد، ادامه داد: با ساخته شدن و راه‌اندازی این دو مدرسه، در هر شیفت ۳۰۰ دانش‌آموز تحصیل می‌کنند و جمعاً یک هزار و ٢٠٠ دانش‌آموز از این فضا بهره‌مند خواهند شد.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر، رویکرد دولت در توسعه فضای آموزشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: استان بوشهر در نهضت ساخت فضای آموزشی با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی، جز استان‌های نخست در کشور است.