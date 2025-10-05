کارت آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ دوشنبه منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ (شورای ‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری) در صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در ۳۱ مرکز استان (به شرح اسامی جدول شماره ۱ مندرج در ذیل این اطلاعیه) برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و درب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد و شماره شناسنامه) کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای سهمیه، سابقه کار، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر رشته کارشناسی، مقطع تحصیلی، کد و عنوان رشته تحصیلی و استان مورد تقاضا در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات کارت) مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

تذکر مهم در خصوص سهمیه

متقاضیانی که در زمان ثبت نام؛ متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تایید قرار نگرفته، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تایید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری کنند.

درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید ضروری است در روز چهارشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار) به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس اعلام شده در جدول شماره ۲ (مندرج در اطلاعیه سنجش) مراجعه کنید. در غیر این‌صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

- مغایرت در بند مربوط به جنسیت.

- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

یادآوری های مهم‌

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.

تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، رفتار خواهد شد.

لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

حوزه ی برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، داوطلبان می توانند نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون متقاضیان کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ (شورای ‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری) از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام کنند.

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای متقاضیان، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

جدول شماره ۱ شامل محل برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگــستری سال ۱۴۰۴ (شورای عالی کارشناسان رسمی دادگـستری) و جدول شماره ۲ شامل آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ (شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.