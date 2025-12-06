مزرعه بزرگ با ۲۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سوادکوه شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی شنبه شب در گزارشی توضیح داد: در این عملیات موفقیت‌آمیز، ۲٠٢ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این حجم مصرف برق، معادل مصرف برق حداقل ۷۰۰ خانوار مسکونی معمولی بوده و تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان گذاشته است.

حسینی کارنامی با تأکید بر خسارات ناشی از این پدیده، اظهار داشت: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر شبکه، باعث بروز اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم و صنایع می‌شود.

وی تصریح کرد: این کشف حاصل همکاری و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران با واحدهای عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است.

به گفته حسینی کارنامی پرونده متخلفان جهت برخورد قاطع به مراجع قضائی ارجاع شده است.