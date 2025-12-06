مزرعه بزرگ با ۲۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سوادکوه شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی شنبه شب در گزارشی توضیح داد: در این عملیات موفقیتآمیز، ۲٠٢ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: این حجم مصرف برق، معادل مصرف برق حداقل ۷۰۰ خانوار مسکونی معمولی بوده و تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان گذاشته است.
حسینی کارنامی با تأکید بر خسارات ناشی از این پدیده، اظهار داشت: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین بر شبکه، باعث بروز اختلال جدی در خدمترسانی به مردم و صنایع میشود.
وی تصریح کرد: این کشف حاصل همکاری و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران با واحدهای عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است.
به گفته حسینی کارنامی پرونده متخلفان جهت برخورد قاطع به مراجع قضائی ارجاع شده است.
نظر شما