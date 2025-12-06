  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

مزرعه بزرگ با ۲۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سوادکوه شمالی کشف شد

مزرعه بزرگ با ۲۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سوادکوه شمالی کشف شد

ساری - مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: با همکاری سازمان اطلاعات سپاه استان یک مزرعه بزرگ استخراج رمز ارز غیرمجاز با ۲۰۲ دستگاه در شهر شیرگاه سوادکوه شمالی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی شنبه شب در گزارشی توضیح داد: در این عملیات موفقیت‌آمیز، ۲٠٢ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این حجم مصرف برق، معادل مصرف برق حداقل ۷۰۰ خانوار مسکونی معمولی بوده و تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان گذاشته است.

حسینی کارنامی با تأکید بر خسارات ناشی از این پدیده، اظهار داشت: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر شبکه، باعث بروز اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم و صنایع می‌شود.

وی تصریح کرد: این کشف حاصل همکاری و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران با واحدهای عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است.

به گفته حسینی کارنامی پرونده متخلفان جهت برخورد قاطع به مراجع قضائی ارجاع شده است.

کد خبر 6680150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها