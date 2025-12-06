  1. استانها
صفی خانی: تشکیل منظم کارگروه‌های فرعی تنظیم بازار ضروری است

قزوین – معاون اقتصادی استاندار قزوین بر ضرورت تشکیل منظم کارگروه‌های فرعی ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: این کارگروه‌ها نقش مهمی در ساماندهی بازار و تأمین مایحتاج عمومی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: در یکی دو هفته اخیر در حوزه نهاده‌های دامی با چالش‌هایی روبه‌رو بودیم که با ورود استاندار بخشی از آن برطرف شد، اما برای رفع پایدار این موضوع باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

وی افزود: لازم است ذخایر مورد نیاز نهاده‌های دامی در استان تأمین شود تا بازار و مردم احساس آرامش بیشتری داشته باشند. همچنین به جای تمرکز صرف بر خرده‌فروشان، باید نظارت بر انبارها و بنکداران تقویت شود.

معاون اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی، اشباع مناسب بازار ضروری است تا نگرانی مردم کاهش یابد و فرآیند نظارت نیز آسان‌تر انجام شود. دستگاه‌های تخصصی باید بر عرضه و تقاضا تمرکز کرده و ورود و خروج کالاهای اساسی به استان را با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت کنند.

صفی‌خانی با اشاره به اهمیت اصلاح فرایندهای بازار گفت: حرکت به سمت نظارت هوشمند یک نیاز مهم است و سامانه‌هایی مانند «ره‌آوا» می‌توانند در تقویت نظارت بر بازار نقش مؤثر داشته باشند.

وی همچنین خواستار هدفمند شدن بازرسی‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در نظارت بر اصناف شد و افزود: شهرستان‌ها نیز در چارچوب ستاد تنظیم بازار باید اقدامات لازم برای کاهش واسطه‌ها در تأمین و توزیع کالا را انجام دهند.

