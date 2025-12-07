به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در بازدید از سومین دوره از رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» در روستای عالی چنگی تنگستان، ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر درمان، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی حاضر، بر اهمیت نقش محوری بانوان در ارتقا سلامت و تعالی جامعه تأکید کرد و گفت: سلامت یک جامعه را باید از سلامت خانواده و به‌طور خاص، از جایگاه و نقش زن در کانون خانواده آغاز کرد.

فرماندار تنگستان افزود: بانوان نه تنها نیمی از جمعیت فعال شهرستان هستند، بلکه موتور محرکه اصلی تربیت نسل آینده و حفظ بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی خانواده محسوب می‌شوند.

سلیمانی با اشاره به خدمات ارائه شده (مانند دندان‌پزشکی و ویزیت‌های تخصصی)، خدمات جهادی را مکمل خدمات دولتی دانست و تأکید کرد: هدف از برگزاری این رویدادها، دسترسی عادلانه و به موقع همه اهالی روستاهای کم‌برخوردار به خدمات درمانی سطح اول است.

فرماندار تنگستان «تعالی جامعه» را نتیجه مستقیم توانمندسازی بانوان در ابعاد مهارتی، بهداشتی و اجتماعی دانست، وی وعده داد که تسهیلات اشتغال‌زایی و دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای بومی منطقه، به‌ویژه برای بانوان سرپرست خانوار و کارآفرین، در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی از مشارکت فعال مردم روستا، خیرین و مدیران ادارات در تحقق این خدمت بزرگ قدردانی و ابراز امیدواری کرد: این حرکت‌های جهادی به صورت مستمر و گسترده‌تر در سایر مناطق شهرستان ادامه یابد تا هیچ روستایی از خدمات اساسی محروم نماند.

سومین دوره از رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» با ارائه بیش از ۵۰۰ خدمت متنوع درمانی، حمایتی و آموزشی، با موفقیت در روستای عالی چنگی شهرستان تنگستان به پایان رسید، این رویداد که با هدف ارتقا شاخص‌های سلامت و توانمندسازی بانوان روستایی برگزار شد، با استقبال گسترده مردم مواجه شد.