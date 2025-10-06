  1. استانها
فرماندار تنگستان: نقش بانوان در توسعه شهرستان حیاتی است

بوشهر- فرماندار تنگستان بر نقش حیاتی بانوان در توسعه فرهنگی و اجتماعی تنگستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار تنگستان با تأکید بر اینکه خانواده سنگ بنای جامعه است، گفت: نقش زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان حیاتی است.

فرماندار تنگستان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات مشاور قبلی در طول دوره تصدی مسئولیت، به اهمیت پیگیری مسائل و مطالبات زنان، توانمندسازی بانوان در عرصه‌های مختلف، و تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سیاست‌های دولت در حوزه خانواده و بانوان توسط مشاور جدید تاکید کرد.

در پایان با اهدای لوح از زحمات « علمداری» در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و با اهدا « سروری» بعنوان مشاور جدید فرماندار تنگستان در امور بانوان و خانواده معرفی شد.

