به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست با بانوان شاغل به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و بزرگداشت مقام مادر اظهار کرد: آیه انا اعطیناک الکوثر، بیانگر عطیه الهی و خیر فراوان است؛ همانگونه که وجود حضرت فاطمه زهرا (س) نعمتی بزرگ برای پیامبر اعظم (ص) و الگویی کامل برای زنان در سراسر جهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نگاه اسلام نسبت به کرامت انسان افزود: تقوا، معیار برتری انسان‌هاست و در مسیر رسیدن به کمال، تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. انقلاب اسلامی نیز با این رویکرد، جایگاه اجتماعی والایی برای زنان قائل است و پس از پیروزی انقلاب، بانوان ایرانی توانسته‌اند نقش واقعی و اثرگذار خود را در عرصه‌های مختلف جامعه بازیابند.

زارع با تشریح رویکرد دولت چهاردهم بیان کرد: دولت چهاردهم با گفتمان وفاق ملی بر آن است که همه گروه‌ها، اقشار و جریان‌ها در فرآیند توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند. بر همین اساس، بانوان استان می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت صحیح چالش‌ها و مسائل بوشهر نقشی مؤثر و سازنده داشته باشند.

استاندار بوشهر تأکید کرد: باور قلبی من این است که با اعتماد به توانمندی‌های بانوان در پذیرش مسئولیت‌ها، می‌توان، هم بستر بالندگی جامعه را تقویت کرد و هم اجرای برنامه‌ها را با موفقیت بیشتری همراه ساخت.

بانوان شاغل نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و همچنین مطالبات و دغدغه‌های خود پرداختند.