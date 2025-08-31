در رویداد جهادی زنان و تعالی جامعه چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده، تعالی جامعه» در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار شد. این برنامه که با محوریت گرامیداشت شهدای زن دفاع مقدس و شهدای زن جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به انجام رسید، با استقبال مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از بانوان فعال اجتماعی همراه بود.

بهزاد سام‌دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، در مراسم افتتاحیه این رویداد ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند، بر اهمیت نقش‌آفرینی بانوان در تعالی جامعه تاکید کرد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را آگاهی‌بخشی به شهروندان از خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و افزود: این رویداد سه روزه میزبان مشاوره‌های رایگان در حوزه‌های اقتصادی، سلامت، ازدواج، فرزندپروری و مهارت‌آموزی است که با هدف خدمت‌رسانی به جامعه بانوان تهران برگزار می‌شود.

در ادامه مراسم نرگس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پاسداشت هفته دولت، هدف اصلی این رویداد را ارتقا و تعالی خانواده به عنوان زیربنای جامعه اسلامی معرفی کرد.

وی سه جبهه عملیاتی را در این راستا ترسیم کرد که شامل جبهه نخست، سلامت و استحکام خانواده با تمرکز بر خدمات مشاوره، غربالگری و آموزش‌های مرتبط؛ جبهه دوم، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی با نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی و مهارت‌آموزی و جبهه سوم، انسجام و همبستگی میان دستگاه‌های خدمت‌رسان برای تحقق توانمندسازی خانواده، جامعه و کشور است.

شایان ذکر است؛ سمیه قاسمی طوسی مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در امور زنان و خانواده، اداره کل استان تهران، اداره کل خدمات رفاهی بازنشستگان و امور مالی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری با برپایی میز خدمت تخصصی خود در روزهای برگزاری این رویداد، به ارائه مشاوره‌های لازم در حوزه وظایف و خدمات صندوق به بازدیدکنندگان پرداختند.

این رویداد، گامی مهم در جهت تقویت جایگاه خانواده و بانوان و ارائه خدمات جامع به شهروندان محسوب می‌شود.