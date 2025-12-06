سلیمانی: نقشه اجتماعی محلات تنگستان تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت خانواده و زنان شهرستان تنگستان با اشاره به اهمیت انسجام و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف گفت: ضروری است که برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان بر اساس نیازهای واقعی مردم و با محوریت محله‌ها طراحی شود تا نتایج ملموس‌تری برای خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.

محور اول: ستاد ساماندهی مدیریت یکپارچه سواحل و دریا

سلیمانی در این بخش تأکید کرد: مدیریت سواحل و منابع دریایی باید به‌صورت یکپارچه و با نگاه توسعه پایدار انجام گیرد و همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند شیلات، محیط زیست و شهرداری‌ها در حفظ پاکیزگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ساحلی ضروری است و همچنین لازم است زمینه مشارکت مردم در حفاظت از سواحل فراهم شود.

محور دوم: شورا و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت خانواده و زنان

فرماندار تنگستان نقش این شورا را در ارتقای سطح سلامت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده بسیار مهم دانست و افزود: باید ظرفیت بانوان و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش به کار گرفته شود و برنامه‌های ما باید در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های زندگی در محلات باشد.

محور سوم: ستاد هماهنگی طرح مدیریت محله‌محور

در ادامه سلیمانی با اشاره به ضرورت اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» گفت: این طرح می‌تواند حلقه اتصال مردم و مسئولین باشد و در شرایط بحرانی، مانند حوادث طبیعی، سیل یا زلزله، مدیریت محله‌محور نقش تعیین‌کننده‌ای در هماهنگی سریع و مؤثر میان دستگاه‌ها ایفا می‌کند.

وی در این زمینه به تشکیل کمیته‌هایی در سطح محلات اشاره کرد و افزود: با همکاری شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، بسیج، هلال احمر و گروه‌های مردمی می‌توان ساختارهایی محلی ایجاد کرد تا ارتباط مستقیم‌تری با مردم داشته باشیم و از ظرفیت‌های محله‌ها در مدیریت بحران‌ها بهره ببریم.

فرماندار خواستار تهیه نقشه اجتماعی محلات تنگستان و تدوین برنامه عملیاتی مشترک بین دستگاه‌ها شد تا تعامل نهادها در حوزه اجتماعی هدفمندتر و منسجم‌تر دنبال شود.