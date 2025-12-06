https://mehrnews.com/x39NgS ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴ کد خبر 6680212 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴ رونمایی از نرم افزار گردشگری استان مرکزی با حضور وزیر میراث فرهنگی اراک- در این ویدئو آیین رونمایی از نرم افزار گردشگری استان مرکزی با حضور وزیر میراث فرهنگی را ملاحظه می کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6680212 کپی شد مطالب مرتبط سفر وزیر میراث فرهنگی به استان مرکزی استاندار: مرکزی در آستانه تبدیل به مقصد ملی گردشگری است شیرآباد، قلب تپنده گردشگری گلستان صالحی امیری: توافق ایران و عمان، گردشگری دریایی را رونق میدهد برچسبها رونمایی اراک وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
نظر شما