استاندار: مرکزی در آستانه تبدیل به مقصد ملی گردشگری است

اراک- استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی این استان گفت: محور گردشگری شرق مرکزی از تفرش تا محلات، به یکی از مسیرهای مهم گردشگری کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان اظهار کرد: استان مرکزی با داشتن ظرفیت‌های متنوع صنعتی، کشاورزی و گردشگری یکی از استان‌های شاخص کشور است.

وی افزود: این استان در حوزه صنایع سنگین رتبه دوم و در صنایع دیگر بین پنجم تا ششم را داراست، همچنین در بخش کشاورزی، تولیدکننده برتر محصولات است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: میزان تولید گندم در مرکزی سه برابر نیاز مصرفی استان است و تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ نیز بیش از نیاز استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برخی محصولات شاخص استان مرکزی مانند انار و پسته زرندیه شهرت ملی دارند و همزمان با هفته فرهنگی خمین، جشنواره ملی انار ساوه با استقبال گسترده در شهر ساوه برگزار شده است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، از نیروی انسانی توانمند و مفاخر برجسته‌ای برخوردار است که یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های این استان به شمار می‌روند.

وی افزود: استان مرکزی با آثار تاریخی دوره سلوکیان و مادها، مساجد اولیه جهان اسلام، امامزادگان، قلعه‌ها و کاروانسراهای متعدد و جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت مانند غار نخجیر، سراب‌های شازند، مناطق گل و گیاه و آب‌گرم محلات از مقاصد مهم گردشگری کشور به شمار می‌رود.

استاندار مرکزی گفت: محور گردشگری شرق استان، از شهر تفرش تا محلات، به‌تدریج به یکی از مسیرهای مهم گردشگری کشور تبدیل شده و اتصال استان مرکزی به مسیرهای غربی کشور از جمله کرمانشاه و ایلام، این محور را استراتژیک کرده است.

وی تصریح کرد: استان مرکزی با قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال-جنوب و اتصال به غرب کشور، از موقعیت ترانزیتی و حمل‌ونقل ویژه‌ای برخوردار است که اهمیت اقتصادی و لجستیکی آن را افزایش می‌دهد.

زندیه وکیلی ادامه داد: ایستگاه راه‌آهن و فرودگاه اراک، به‌همراه توسعه مسیرهای هوایی استان، از زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل و گردشگری منطقه به شمار می‌روند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، یک مقصد هوایی جدید به کشور عراق راه‌اندازی شود.

وی افزود: استان مرکزی با ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، تاریخی و انسانی، هم از قطب‌های اقتصادی کشور است و هم به‌عنوان مقصدی گردشگری و فرهنگی در مسیر توسعه پایدار و معرفی هویت تاریخی ایران قرار دارد.

حمایت مالی دولت برای بهره‌برداری از آثار تمدنی استان ضروری است

استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت حفاظت و معرفی آثار مهم تمدنی استان گفت: اجرای پروژه‌های میراث فرهنگی استان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و برای تکمیل و بهره‌برداری آن‌ها نیاز به حمایت مالی دولت می‌باشد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل آثار کشف‌شده استان و برخی آثار تمدنی ایران است که نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی منطقه دارند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در فرآیند بهره‌برداری از این آثار، سه عنصر میراث فرهنگی، هیئت امنا و مالکین خصوصی و همچنین اوقاف، نقش بهره‌برداری و مدیریت دارند و همکاری این نهادها با حمایت منابع دولتی استانی و ملی، ضروری است.

وی افزود: در ایام جنگ ۱۲ روزه، بیش از یک میلیون نفر به استان مرکزی سفر کردند و با مدیریت مناسب، سوخت و نیازهای ضروری آنان تأمین شد.

زندیه وکیلی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها تا سال آینده آماده بهره‌برداری خواهند شد تاکید کرد: با توجه به اهمیت این آثار، نیاز است که دولت قول مساعد برای تأمین اعتبارات لازم در ردیف بودجه اختصاص بدهد تا اقدامات اجرایی تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

استاندار مرکزی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تبدیل استان از «معبر» به «مقصد» گردشگری تأکید کرد.

وی افزود: شهرهای تفرش، آشتیان و محلات با فاصله کمتر از دو ساعت از تهران، قم و اصفهان و مسیرهای دسترسی مناسب، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارند.

زندیه وکیلی از افتتاح و ساخت چند هتل جدید در شهر اراک و محلات خبر داد و تصریح کرد: در چ سه ماه گذشته سه هتل در اراک افتتاح شده و چند هتل دیگر نیز در حال ساخت است که تا قبل از پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: بازار تاریخی اراک از نظر معماری و ارزش‌های فرهنگی جزو برترین بازارهای ایران محسوب می‌شود و پرونده ثبت جهانی آن در مراحل نهایی قرار دارد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: در این مسیر، تعامل سه‌جانبه میان میراث فرهنگی، شهرداری و بهره‌برداران بازار ادامه دارد و حمایت مالی و اعتباری دولت نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: تالاب میقان به عنوان یکی از بی‌نظیرترین تالاب‌های ایران است که از نظر محیط زیستی و تنوع زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار مرکزی با تأکید بر میراث معنوی استان گفت: استان مرکزی دارای ذخایر ارزشمند میراث معنوی است که حفظ و معرفی آن برای نسل‌های آینده ضروری است و توجه ویژه به این بخش می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه میزبانی از بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین افزود: این تجربه نشان داد که استان ظرفیت تبدیل شدن از یک معبر به مقصد گردشگری را دارد و با بهره‌گیری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و روستایی می‌توان به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.

زندیه وکیلی تصریح کرد: مقدمات لازم برای توسعه گردشگری استان فراهم شده است و آینده‌ای روشن در حوزه گردشگری استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

