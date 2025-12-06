استاندار: مرکزی در آستانه تبدیل به مقصد ملی گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان اظهار کرد: استان مرکزی با داشتن ظرفیتهای متنوع صنعتی، کشاورزی و گردشگری یکی از استانهای شاخص کشور است.
وی افزود: این استان در حوزه صنایع سنگین رتبه دوم و در صنایع دیگر بین پنجم تا ششم را داراست، همچنین در بخش کشاورزی، تولیدکننده برتر محصولات است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: میزان تولید گندم در مرکزی سه برابر نیاز مصرفی استان است و تولید گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ نیز بیش از نیاز استان انجام میشود.
وی ادامه داد: برخی محصولات شاخص استان مرکزی مانند انار و پسته زرندیه شهرت ملی دارند و همزمان با هفته فرهنگی خمین، جشنواره ملی انار ساوه با استقبال گسترده در شهر ساوه برگزار شده است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، از نیروی انسانی توانمند و مفاخر برجستهای برخوردار است که یکی از مهمترین سرمایههای این استان به شمار میروند.
وی افزود: استان مرکزی با آثار تاریخی دوره سلوکیان و مادها، مساجد اولیه جهان اسلام، امامزادگان، قلعهها و کاروانسراهای متعدد و جاذبههای طبیعی و انسانساخت مانند غار نخجیر، سرابهای شازند، مناطق گل و گیاه و آبگرم محلات از مقاصد مهم گردشگری کشور به شمار میرود.
استاندار مرکزی گفت: محور گردشگری شرق استان، از شهر تفرش تا محلات، بهتدریج به یکی از مسیرهای مهم گردشگری کشور تبدیل شده و اتصال استان مرکزی به مسیرهای غربی کشور از جمله کرمانشاه و ایلام، این محور را استراتژیک کرده است.
وی تصریح کرد: استان مرکزی با قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال-جنوب و اتصال به غرب کشور، از موقعیت ترانزیتی و حملونقل ویژهای برخوردار است که اهمیت اقتصادی و لجستیکی آن را افزایش میدهد.
زندیه وکیلی ادامه داد: ایستگاه راهآهن و فرودگاه اراک، بههمراه توسعه مسیرهای هوایی استان، از زیرساختهای حیاتی حملونقل و گردشگری منطقه به شمار میروند و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، یک مقصد هوایی جدید به کشور عراق راهاندازی شود.
وی افزود: استان مرکزی با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، تاریخی و انسانی، هم از قطبهای اقتصادی کشور است و هم بهعنوان مقصدی گردشگری و فرهنگی در مسیر توسعه پایدار و معرفی هویت تاریخی ایران قرار دارد.
حمایت مالی دولت برای بهرهبرداری از آثار تمدنی استان ضروری است
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت حفاظت و معرفی آثار مهم تمدنی استان گفت: اجرای پروژههای میراث فرهنگی استان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و برای تکمیل و بهرهبرداری آنها نیاز به حمایت مالی دولت میباشد.
وی افزود: این پروژهها شامل آثار کشفشده استان و برخی آثار تمدنی ایران است که نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی منطقه دارند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در فرآیند بهرهبرداری از این آثار، سه عنصر میراث فرهنگی، هیئت امنا و مالکین خصوصی و همچنین اوقاف، نقش بهرهبرداری و مدیریت دارند و همکاری این نهادها با حمایت منابع دولتی استانی و ملی، ضروری است.
وی افزود: در ایام جنگ ۱۲ روزه، بیش از یک میلیون نفر به استان مرکزی سفر کردند و با مدیریت مناسب، سوخت و نیازهای ضروری آنان تأمین شد.
زندیه وکیلی با اشاره به اینکه این پروژهها تا سال آینده آماده بهرهبرداری خواهند شد تاکید کرد: با توجه به اهمیت این آثار، نیاز است که دولت قول مساعد برای تأمین اعتبارات لازم در ردیف بودجه اختصاص بدهد تا اقدامات اجرایی تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
استاندار مرکزی بر ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری و تبدیل استان از «معبر» به «مقصد» گردشگری تأکید کرد.
وی افزود: شهرهای تفرش، آشتیان و محلات با فاصله کمتر از دو ساعت از تهران، قم و اصفهان و مسیرهای دسترسی مناسب، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارند.
زندیه وکیلی از افتتاح و ساخت چند هتل جدید در شهر اراک و محلات خبر داد و تصریح کرد: در چ سه ماه گذشته سه هتل در اراک افتتاح شده و چند هتل دیگر نیز در حال ساخت است که تا قبل از پایان سال به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: بازار تاریخی اراک از نظر معماری و ارزشهای فرهنگی جزو برترین بازارهای ایران محسوب میشود و پرونده ثبت جهانی آن در مراحل نهایی قرار دارد.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در این مسیر، تعامل سهجانبه میان میراث فرهنگی، شهرداری و بهرهبرداران بازار ادامه دارد و حمایت مالی و اعتباری دولت نیز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: تالاب میقان به عنوان یکی از بینظیرترین تالابهای ایران است که از نظر محیط زیستی و تنوع زیستی اهمیت ویژهای دارد.
استاندار مرکزی با تأکید بر میراث معنوی استان گفت: استان مرکزی دارای ذخایر ارزشمند میراث معنوی است که حفظ و معرفی آن برای نسلهای آینده ضروری است و توجه ویژه به این بخش میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه میزبانی از بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین افزود: این تجربه نشان داد که استان ظرفیت تبدیل شدن از یک معبر به مقصد گردشگری را دارد و با بهرهگیری از جاذبههای طبیعی، تاریخی و روستایی میتوان به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مقدمات لازم برای توسعه گردشگری استان فراهم شده است و آیندهای روشن در حوزه گردشگری استان مرکزی پیشبینی میشود.
