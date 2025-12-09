محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران شاهرود و به دنبال افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا و آلودگی هوا، برخی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان، روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه، تعطیل است.

وی در تشریح دلایل این تصمیم گفت: بر اساس اعلام اداره حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا شرایط ناسالم برای گروه‌های آسیب‌پذیر را ایجاد کرده و همزمان شاهد افزایش موارد بیماری آنفلوآنزا نیز هستیم.

فرماندار شاهرود با اشاره به روند تصمیم‌گیری برای روزهای آینده افزود: تصمیم‌گیری درباره ادامه یا تغییر روند آموزشی، در جلسات آتی ستادهای مدیریت بحران شهرستان و با هماهنگی فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف خواهد شد.

آصفری تأکید کرد: اطلاع‌رسانی هرگونه تصمیم جدید درباره وضعیت فعالیت مراکز آموزشی، به‌صورت رسمی و به موقع به خانواده‌ها و دانش‌آموزان اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزشی و پیشگیری از تشدید بیماری در شرایط آلودگی هوا اتخاذ شده است.

معاون استاندار سمنان تاکید کرد: توصیه می‌شود شهروندان، به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.