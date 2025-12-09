لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد از امروز سهشنبه ۱۸ آذر تا اواسط هفته آینده، با گذر متناوب امواج ناپایدار، شاهد ناپایداریهای جوی در سطح استان خواهیم بود.
به گفته وی، این ناپایداریها به صورت رشد ابر، مهآلودگی و در برخی ساعات افزایش غلظت آلایندهها به دلیل پایداری ناشی از مه، کاهش دید، وزش تندباد لحظهای، بارش باران، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در مناطق مستعد بارش پراکنده تگرگ همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: اوج فعالیت این سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و در مناطق شمالی و شرقی طی روزهای پنجشنبه تا شنبه ۲۲ آذر خواهد بود.
امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند کاهشی دما پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه دمای هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۱۶ و هشت درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود، اضافه کرد: در حال حاضر خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین و بویین میاندشت با کمینه یک درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقاط استان است.
