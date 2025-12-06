  1. سیاست
عراقچی: دانشجوی ایرانی، دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است + فیلم

وزیر امور خارجه به مناسبت روز دانشجو در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز دانشجو، روز جوانانی است که تاریخ را نه با شعار، بلکه با مجاهدت در میادین علمی، بصیرت و مطالبه‌گری می‌نویسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت روز دانشجو در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور آن لحظه‌ی جاودان تاریخ معاصر ایران است که خون پاک سه شهید دانشجو بر تارک دانشگاه تهران، پرچم بیداری و استکبارستیزی را در این سرزمین برافراشت.

وی افزود: در روزگاری که قدرت‌های بزرگ با زورگویی سعی در تحمیل اراده خود بر ملت‌ها دارند، دانشجوی ایرانی، دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است که در طوفان تهدیدها و تحریم‌ها، پرچم «استقلال» و «عزت» ایران قوی را در مجامع مختلف علمی بالا نگه داشته است.

عراقچی گفت: فرارسیدن روز دانشجو را به همه‌ی دانشجویان بیدار، آگاه و سرافراز ایران عزیز صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

توضیح: ویدئو مربوط به نشست اخیر پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ است. فضای حاکم بر این نشست بسیار گرم و با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود. بخش عمده‌ای از زمان نشست نیز به صحبت‌های صریح و بدون لکنت دانشجویان اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: به‌واسطه سال‌ها حضور در دانشگاه، معتقدم نشست‌های دانشجویی، حتی اگر با رویکرد کاملاً انتقادی برگزار شود، مؤثر و برای حرکت رو به رشد کشور مفید خواهد بود.

    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      قطعنامه اخیر شورای حکام علیه کشورمان کاملاً سیاسی بوده که با فشار آمریکا و اروپا صادر شده است. اگر بازرسان آژانس هسته‌ای به‌دنبال شفاف‌سازی بودند، باید بمباران تأسیسات صلح‌آمیز ایران را محکوم می‌کردند. ولی دیدیم که فقط تماشاگر این صحنه‌ها بودند.
    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      اعتراف ترامپ: من تا حد زیادی مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم/ مشخص بود که آمریکا جنایتکار در تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران "مشارکت کامل" داشته است
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      رژیم صهیونیستی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو باید ۱۱۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت تأسیسات صلح آمیز هسته ای، خودروهای و... آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت کنند
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      همکاری ایران با لبنان هیچ فایده ای، نتیچه ای، سودی و ارزش برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1357 تاکنون هم نداشته است.

