عراقچی: دانشجوی ایرانی، دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت روز دانشجو در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور آن لحظهی جاودان تاریخ معاصر ایران است که خون پاک سه شهید دانشجو بر تارک دانشگاه تهران، پرچم بیداری و استکبارستیزی را در این سرزمین برافراشت.
روز دانشجو، روز جوانانی است که تاریخ را نه با شعار، بلکه با مجاهدت در میادین علمی، بصیرت و مطالبهگری مینویسند.
وی افزود: در روزگاری که قدرتهای بزرگ با زورگویی سعی در تحمیل اراده خود بر ملتها دارند، دانشجوی ایرانی، دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است که در طوفان تهدیدها و تحریمها، پرچم «استقلال» و «عزت» ایران قوی را در مجامع مختلف علمی بالا نگه داشته است.
عراقچی گفت: فرارسیدن روز دانشجو را به همهی دانشجویان بیدار، آگاه و سرافراز ایران عزیز صمیمانه تبریک عرض میکنم.
توضیح: ویدئو مربوط به نشست اخیر پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ است. فضای حاکم بر این نشست بسیار گرم و با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود. بخش عمدهای از زمان نشست نیز به صحبتهای صریح و بدون لکنت دانشجویان اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: بهواسطه سالها حضور در دانشگاه، معتقدم نشستهای دانشجویی، حتی اگر با رویکرد کاملاً انتقادی برگزار شود، مؤثر و برای حرکت رو به رشد کشور مفید خواهد بود.
نظر شما