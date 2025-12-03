به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن ۱۶ آذر، برنامه دانشگاه‌ها برای میزبانی مقامات کشور اعلام شده و امسال نیز جمعی از مسئولان ارشد دولت، مجلس و نهادهای وابسته در مراسم روز دانشجو در برخی دانشگاه‌های کشور حضور خواهند داشت.

نشست‌های پرسش‌وپاسخ، سخنرانی‌ها و برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته و فضای آموزش عالی رنگ و بوی ویژه این روز را به خود خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در مراسم رسمی روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور خواهد یافت. این برنامه یکی از اصلی‌ترین رویدادهای ۱۶ آذر امسال است و قرار است رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی درباره مسائل حوزه آموزش، سلامت و سیاست‌های دولت سخنرانی کند.

حضور شهردار تهران در دانشگاه آزاد اسلامی

آئین بزرگداشت روز دانشجو با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش غدیر، مجتمع شهید سردار سلیمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سوهانک برگزار می‌شود. جمعی از دانشجویان، اساتید و مسئولان دانشگاه در این مراسم حضور خواهند داشت.

قالیباف در دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم رسمی روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. قالیباف در جمع دانشجویان این دانشگاه سخنرانی می‌کند.

وزیر ارشاد در تربیت مدرس

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز ۱۶ آذر در دانشگاه تربیت مدرس حاضر می‌شود.

بر اساس اعلام مسئول بسیج دانشجویی تربیت مدرس، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسعود شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم نیز در این دانشگاه حضور خواهند یافت.

سفر وزیر علوم به تبریز

حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برای شرکت در آئین اختتامیه جشنواره ملی حرکت و بازدید از دستاوردهای انجمن‌های علمی به تبریز سفر می‌کند.

وی روز پنجشنبه ۱۳ آذر در نشست با دانشجویان آذربایجان شرقی، به استقبال روز دانشجو خواهد رفت. وزیر علوم همچنین در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور نیز شرکت خواهد کرد.

وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزیر بهداشت شنبه ۱۵ آذرماه از ساعت ۸ تا ۱۷ در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور خواهد داشت.

حضور سخنگوی دولت در امیرکبیر

به مناسبت روز دانشجو، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر حاضر خواهد شد. این نشست با محوریت رویکردهای دولت و پاسخ به پرسش‌های دانشجویان برنامه‌ریزی شده و زمان دقیق آن به‌زودی اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد و وزیر راه در دانشگاه خواجه‌نصیر

شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالاً سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و فرزانه صادق وزیر راه و مسکن، در برنامه‌های روز دانشجوی دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی حضور خواهند یافت.

انرژی اتمی در علم‌وصنعت

بر اساس اعلام بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز برای شرکت در برنامه‌ای ویژه با محوریت گفت‌وگو پیرامون مباحث هسته‌ای به دانشگاه علم‌وصنعت خواهد رفت. زمان و مکان دقیق برنامه متعاقباً اعلام می‌شود.

حضور مقامات دولت چهاردهم و دیپلمات‌ها در علامه طباطبایی

در دانشگاه علامه طباطبایی نیز حضور برخی چهره‌ها از جمله احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید عباس عراقچی و چند تن از نمایندگان مجلس پیش‌بینی شده است. جزئیات زمان و نحوه این دیدارها هنوز رسماً اعلام نشده است.

رئیس قوه قضائیه در دانشگاه زنجان

بر اساس گزارش‌ها، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، روز دانشجو در دانشگاه زنجان حضور یافته و در جمع دانشجویان این دانشگاه سخنرانی خواهد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد در کردستان

همچنین احتمال می‌رود رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیژن رنجبر روز دانشجو در دانشگاه آزاد سنندج حضور پیدا کنند.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور به مشهد سفر می‌کند

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور نیز برای شرکت در برنامه‌های رسمی دولت در ایام روز دانشجو به مشهد سفر خواهد کرد. بر اساس اطلاعات اولیه، قرار است وی در جمع دانشجویان و مسئولان دانشگاهی حضور یافته و در یکی از مراسم‌های رسمی ۱۶ آذر سخنرانی کند.