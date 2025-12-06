استاندار: اجرای کنسرت در قم با رعایت ضوابط فرهنگی ممنوعیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در جمع دانشجویان دانشگاه شهاب دانش قم، ضمن تبریک روز دانشجو، در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان، با اشاره به پیشرو بودن قم در حوزه ازدواج و فرزند آوری گفت: در سال‌های اخیر بیش از ده هزار قطعه زمین برای زوج‌های جوان واگذار شده و برنامه‌های حمایتی جدیدی نیز در دست اقدام است.



وی درباره وام‌های مرتبط با جوانان افزود: در حال پیگیری هستیم که بانک‌ها اولویت پرداخت خود را به وام ازدواج و تسهیلات مسکن اختصاص دهند. در سفر اخیر رئیس‌جمهور به قم نیز ۲۴ همت تسهیلات مستقیم برای استان مصوب شد که بخش نخست آن به تکالیف قانونی و سپس به حوزه‌های صنعت، کشاورزی و ساخت هتل تخصیص داده می‌شود.



استاندار قم با اشاره به فعالیت‌های علمی و فناورانه استان اظهار کرد: فضای فعلی پارک علم و فناوری پاسخگوی نیاز شرکت‌ها نبود و یک فضای مناسب شناسایی و فرآیند خرید آن آغاز کردیم تا طی سه تا چهار سال آینده، زیرساخت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان استان فراهم شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبه دانشجویان پیرامون برگزاری کنسرت در قم تصریح کرد: قم شهری با ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی خاص است؛ مسئله کنسرت ممنوعیت نیست، مسئله رعایت ضوابط فرهنگی و اجتماعی استان مهم است و اگر برگزارکنندگان بتوانند شرایط را رعایت کنند، برگزاری کنسرت در قم بلامانع خواهد بود.



بهنام جو افزود: قم شهری با هویت مذهبی و فرهنگی ویژه است و بسیاری از دغدغه‌ها در خصوص برگزاری کنسرت‌ها مربوط به رعایت همین ملاحظات است؛ لذا اگر برگزارکنندگان اطمینان دهند که چارچوب‌های فرهنگی و الزامات اجتماعی شهر رعایت می‌شود، اجرای کنسرت در قم ممنوعیتی ندارد.



استاندار قم در پاسخ به پرسش دیگری درباره موضوع برگزاری کنسرت در قم گفت: برگزاری برنامه‌های هنری زمانی امکان‌پذیر است که استانداردهای فرهنگی و الزامات شرعی رعایت شود.



وی اظهار داشت: مشکل اصلی در بسیاری از کنسرت‌هایی که در برخی استان‌ها اجرا می‌شود، بی‌توجهی به موضوع حجاب است، در حالی که اگر کنسرتی با رعایت کامل ضوابط اسلامی برگزار شود، هیچ مانعی برای اجرای آن در قم وجود ندارد.



وی افزود: بسیاری از استان‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و قم نیز باید متناسب با شأن مذهبی خود مدیریت شود؛ اما این موضوع به معنای بسته بودن فضا نیست.



استاندار قم همچنین به گلایه‌های دانشجویان درباره وضعیت زمین فوتبال، حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و با تأکید بر پیگیری مشکلات گفت: در زمینه مترو و ناوگان اتوبوسرانی اقدامات متعددی در حال انجام است که پیش‌تر تشریح شد و سایر موارد نیز در دستور رسیدگی قرار دارد.



بهنام‌جو ضمن قدردانی از صراحت دانشجویان ادامه داد: گفت‌وگو، مطالبه‌گری و طرح مسائل واقعی جامعه امری ضروری است و حضور در جمع شما برای شنیدن همین دغدغه‌هاست و تلاش می‌کنیم پاسخ عملی به آنها ارائه دهیم.