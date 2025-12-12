به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشن ازدواج دانشجویی با همکاری بعثه مقام معظم رهبری و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در هتل اندلس پلازا مدینه منوره برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد طاهری، رئیس ستاد امور عمره و عتبات دانشگاهیان، به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره زندگی‌ساز حضرت فاطمه (س) پرداخت. سپس حاج حسن شالبافان با مداحی و مولودی‌خوانی فضای مراسم را معنوی‌تر کرد.

اوج این مجلس، اجرای صیغه عقد یک زوج دانشجوی کرمانی به دست حجت‌الاسلام والمسلمین عارفی‌پور، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در علوم پزشکی کرمان بود.

همزمان مراسم دیگری در هتل ثلاثة نقاط الامین با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد. در این برنامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسلامی‌فر به ایراد سخن پرداخت و حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی‌نیک با قرائت قرآن و مداحی، حال‌وهوای جشن را معنوی و صمیمی ساخت.

در سومین برنامه، ویژه دانشجویان پسر، هتل ثلاثة نقاط الرضا میزبان مراسم میلاد حضرت زهرا (س) بود.

در این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری با اشاره به الگوهای زن نمونه در قرآن، تأکید کرد که همه این ویژگی‌های برجسته در وجود حضرت فاطمه (س) تجلی یافته است.

وی برای تبیین این جایگاه، به حدیث پیامبر اکرم (ص) «لو کان الحسن شخصاً لکان فاطمه» استناد کرد. مداحی حاج حسن شالبافان نیز بر روح‌بخشی این مراسم افزود.

این سه جشن معنوی که با استقبال گسترده دانشگاهیان همراه بود، فضایی سرشار از معرفت، نشاط و معنویت در ایام میلاد خجسته دخت نبی مکرم اسلام (ص) در مدینه منوره پدید آورد و خاطره‌ای ماندگار در ذهن حجاج جوان بر جای گذاشت.