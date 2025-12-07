به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی وضع هوا تا صبح دوشنبه به‌دلیل استقرار نسبی شرایط پایدار، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی افزایش یافته و بر همین اساس، در برخی ساعات رشد غلظت آلاینده‌های هوا در نواحی صنعتی و پرتردد استان مرکزی محتمل است و در این راستا، هشدار آلودگی هوا سطح زرد شماره ۵ از سوی اداره کل هواشناسی استان مرکزی صادر شد.

از اواخر وقت امروز یکشنبه تا پایان هفته، سامانه بارشی فعالی وارد استان مرکزی شده و موجب ناپایداری در سطح منطقه خواهد شد و انتظار می‌رود بیشترین حجم بارش‌ها در نوار غربی کشور و در ارتفاعات زاگرس و البرز رخ دهد و استان مرکزی نیز با شدت کمتر تحت تأثیر این بارش‌ها قرار گیرد.

اوج فعالیت سامانه در استان طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود که عمدتاً به شکل بارش باران، در مناطق مرتفع به‌صورت بارش برف، وزش باد و احتمال وقوع پدیده مه خواهد بود.

از نظر دمایی، تا صبح دوشنبه افزایش نسبی دمای هوا مشاهده خواهد شد اما با نفوذ جبهه سرد سامانه از ظهر روز دوشنبه، کاهش محسوس دمای روزانه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.