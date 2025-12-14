به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای، طی امروز یکشنبه عبور یک موج کمدامنه در تراز میانی جو موجب افزایش ابر، تقویت سرعت وزش باد و احتمال وقوع بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان مرکزی بهویژه نواحی کوهستانی خواهد شد.
تحلیل دادههای جوی نشان میدهد از ساعات شب یکشنبه تا صبح سهشنبه، بهدلیل افزایش پایداری هوا و استقرار شرایط سکون نسبی در لایههای مختلف جو، پتانسیل انباشت آلایندهها در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان افزایش مییابد.
این شرایط میتواند در برخی ساعات موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در شهرهایی مانند اراک، شازند و ساوه شود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و صنعتی بودن برخی شهرهای استان مرکزی، احتمال تشدید آلودگی هوا در ساعات اولیه صبح و اواخر شب بیشتر است و توصیه میشود گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
بررسیهای فعلی نشان میدهد از روز سهشنبه یک سامانه بارشی از نواحی جنوبغربی وارد کشور خواهد شد، هرچند فعالیت اصلی این سامانه بر مناطق جنوبی متمرکز است، اما از اواخر وقت سهشنبه تا پایان هفته استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فعالیت این سامانه در استان بهصورت بارش باران و در مناطق سردسیر و مرتفع بهصورت بارش برف همراه با وزش باد پیشبینی میشود
با نفوذ این سامانه، کاهش محسوس دما در سطح استان مرکزی رخ خواهد داد و احتمال لغزندگی معابر در مناطق برفگیر وجود دارد.
شهروندان با توجه به شرایط جوی پیشِرو، تمهیدات لازم را برای کاهش مخاطرات احتمالی در نظر بگیرند و دستگاههای خدماترسان نیز آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بارشی و کاهش دما را داشته باشند.
