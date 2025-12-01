سامانه بارشی وارد مرکزی می شود؛ رگبار و باد شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، تا پایان هفته جاری، عبور متناوب امواج کوتاه تراز میانی جو موجب بروز ناپایداریهایی در سطح منطقه خواهد شد.
امروز دوشنبه در برخی نقاط استان رگبار باران همراه با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود و روز سهشنبه نیز وقوع رگبارهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید دور از انتظار نیست.
بارشهای قابل توجهی برای استان مرکزی پیشبینی نشده است، اما به دلیل ماهیت رگباری بارشها احتمال شدت گرفتن نقطهای بارشها وجود دارد.
بر اساس این گزارش، اداره کل هواشناسی استان مرکزی هشدار سطح زرد شماره ۳۵ را صادر کرده است و طبق پیشبینیها، فردا با ورود جبهه گرم سامانه بارشی، دمای هوا تا حدی افزایش خواهد یافت، اما از روز سهشنبه روند کاهش تدریجی دما آغاز میشود.
