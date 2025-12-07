  1. جامعه
هوای تهران همچنان آلوده و در وضعیت نارنجی است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط ناسالم و نارنجی برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۵ و در وضعیت ناسالم و نارنجی برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.

همچنین میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بر روی عدد ۱۳۶ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۹ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفیت هوا «خطرناک» است.

    • شهروند IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      برج میلاد که پیدا نیست ، اما آقای استاندار فرمودند بهانه نیاورید بچسبین به کار.
    • GB ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اقای استاندار با دبیر کارگروه متخصص محیط زیست کارشناس الودگی هوا متخصص راهور برای طرح زوج و فرد از درب منزل هستند بعدش هوا خیلی خوبه غبار صبحگاهی هستش الکی میگن هوا الوده میشه شاخص هم الان اون سایت خارجی که میزنه 150 دروغه برای خودمون درسته 130

