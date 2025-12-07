پیش بینی وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، تا ساعات ظهر امروز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران در محدوده تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

آسمان صاف تا کمی ابری گاه با وزش باد پیش بینی می‌شود و در محدوده تنگه هرمز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

دریا نسبتاً آرام و شرایط برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.

از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی طی سه روز آینده، افزایش نسبی دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه در استان مورد انتظار است.