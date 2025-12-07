عدالت در سفره روستاییان با توزیع هوشمندانه آرد کلید خورد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: توزیع آرد خام خانهپز در میان روستاییان سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات حمایتی و معیشتی، نقش بسزایی در پایداری امنیت غذایی خانوارهای روستایی دارد. در بسیاری از روستاهای سیستان و بلوچستان، نان خانگی نهتنها یک نیاز روزانه بلکه بخشی از سبک زندگی و فرهنگ محلی محسوب میشود.
آرد خام خانهپز با امکان پخت نان در محیط خانواده، هم هزینهها را کاهش میدهد و هم کیفیت مصرف را بالا نگه میدارد؛ موضوعی که برای خانوارهای کمدرآمد اهمیت ویژهای دارد.
استان سیستان و بلوچستان به دلیل پراکندگی جغرافیایی، فاصله زیاد برخی روستاها از مراکز شهری و محدودیتهای حملونقل، همواره با چالش دسترسی به کالاهای پایه روبهرو بوده است. توزیع هدفمند آرد خانگی میتواند این فاصلهها را جبران و عدالت دسترسی را تقویت کند؛ مدیریت صحیح این روند موجب جلوگیری از بازار سیاه، کاهش فشار اقتصادی بر روستاییان و افزایش اطمینان از رسیدن سهم واقعی هر خانوار میشود.
امنیت غذایی پایدار، نخستین گام در حفظ نشاط اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت روستایی است.
۷ هزار تن آرد در قالب طرح روستایی به صورت ماهانه در سیستان و بلوچستان توزیع میشود
محمد رفیع دهواری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای حمایتی حوزه روستایی سیستان و بلوچستان، بیان کرد: در راستای برنامههای حمایتی سازمان تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان، موضوع تأمین آرد یارانهای برای روستاییان از مهمترین سیاستهای دولت محسوب میشود.
مدیرکل تعاون روستایی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس طرح دولت، برای هر نفر از جمعیت روستایی سرانه ده کیلوگرم آرد در نظر گرفته شده و این سهمیه باید در اختیار همه خانوارهای روستایی قرار بگیرد.
وی با اشاره به حجم گسترده آرد تخصیصی در استان گفت: در استان سیستان و بلوچستان، ماهیانه حدود هفت هزار تن آرد در قالب این طرح توزیع میشود. این میزان آرد توسط شبکه تعاون روستایی خریداری و سپس در فروشگاههای مصرف روستایی در مناطق مختلف استان توزیع خواهد شد.
سامانه سنتا؛ توزیع هوشمند آرد روستاییان
دهواری در ادامه اظهار داشت: توزیع آرد بر اساس سامانهای دقیق و کاربردی به نام سامانه سنتا انجام میشود.
وی ادامه داد: این سامانه در بخش خصوصی استان، فرآیند ثبتنام، شناسایی و پایش خانوارهای روستایی را مدیریت میکند و اکنون بخش اعظم خانوارهای روستایی در آن ثبت و تأیید شدهاند و بدون مشکل آرد خود را دریافت میکنند.
مدیرکل تعاون روستایی سیستان و بلوچستان درباره وضعیت خانوارهای باقیمانده نیز توضیح داد: تعدادی از خانوارها هنوز در مرحله انتظار تأیید هستند. این گروه نیز پس از تکمیل روند تعیین سهمیه و تأمین آرد، در بستر سامانه سانتا تحت پوشش قرار خواهند گرفت و بهزودی امکان خرید و دریافت سهمیه برای آنها نیز فراهم خواهد شد.
دهواری در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که همه روستاییان عزیز بدون هیچ گونه مشکل، سهمیه آرد خود را به شکل منظم و عادلانه دریافت کنند و با تکمیل ظرفیتهای سامانه، روند تأمین و توزیع آرد برای هیچ خانوادهای با مشکل مواجه نشود.
بیش از ۹۰۰ هزار نفر از روستاییان سیستان و بلوچستان زیر نظر سامانه سنتا هستند
وحید سنجرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ با یاری سازمان تعاون روستایی و همکاری مدیران ارشد استانی، تحول جدیدی را در نحوه توزیع آرد روستاییان آغاز شد.
مسئول سامانه توزیع آرد سنتا بیان کرد: روند سنتی و قدیمی توزیع آرد خانگی از شکل دستی و غیرشفاف خارج و به سامانهای کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد.
وی اظهار داشت: در گذشته سرانه توزیع آرد برای هر نفر روستایی حدود ۶۰۰ گرم بود، اما با راهاندازی سامانه جدید و نظارت دقیق، امروز این سرانه به ۱۰ کیلوگرم برای هر نفر رسیده است. این افزایش سرانه یکی از مهمترین دستاوردهای سامانه الکترونیک سنتا است که توانست کمک بزرگی به روستاییان و جامعه هدف ما داشته باشد.
سنجرانی افزود: این سامانه توزیع آرد کاملاً شفاف، قابل رصد و در حال پایش لحظهای است. امروز بیش از ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان تحت پوشش کامل این سامانه هستند؛ فرآیند توزیع بهگونهای مدیریت میشود که هم عدالت رعایت شود و هم اطلاعات قابل پیگیری و نظارت باشد.
مدیریت هوشمند، کیفیت خدمات رسانی را افزایش میدهد
وی تاکید کرد: هدف ما این است که خدمات این سامانه را گستردهتر کنیم تا همچنان به معیشت و زندگی روزمره روستاییان کمک شود؛ در ادامه مسیر نیز طرحهای جدیدی برای جامعه هدف روستایی پیشبینی کردهایم.
تحول ایجادشده در روند توزیع آرد روستاییان سیستان و بلوچستان نشان میدهد که حرکت به سمت مدیریت هوشمند، نهتنها کیفیت خدماترسانی را افزایش میدهد، بلکه میتواند نقش مؤثری در بهبود معیشت خانوارهای روستایی ایفا کند.
فرایند دقیق و رصد پذیر سامانه، امکان دسترسی برابر را تقویت کرده است. ارتقای سرانه آرد، حمایت بیشتری از نان خانگی و فرهنگ محلی فراهم آورده و به کاهش هزینههای روزمره کمک کرده است
تداوم توسعه سامانه و رفع مشکلات احتمالی میتواند روند تأمین آرد را به مرحلهای پایدار و منظم برساند و امنیت غذایی را در سطح گستردهتری تثبیت کند.
