به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی ️مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان شامگاه یکشنبه در نشست شورای معادن استان گفت: استان در حوزه ذخایر فلزی از جایگاه بسیار خوبی در کشور برخوردار است و ذخایر ارزشمندی از طلا، مس، آهن و آنتیموان در سالهای اخیر شناسایی شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: این جلسه با هدف تبیین جایگاه بخش معدن، برنامهریزی برای توسعه واحدهای فرآوری و رفع موانع زیرساختی برگزار شده که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، متناسب با ذخایر شناساییشده، احداث کارخانههای فرآوری در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها میتوان به کارخانه طلا و کارخانه مس در شمال استان اشاره کرد.
شهرکی افزود: در ادامه مسیر، دو تا سه پروژه بزرگ در حوزه طلا و مس در حال اجراست که انشاءالله به مرحله احداث کارخانه خواهند رسید. همچنین مشکلات مربوط به جاده، برق و زیرساختها از طریق کارگروههای تخصصی پیگیری و از محل منابع وزارتخانه برای حمایت از معادنی که دارای پایگاه فرآوری هستند، اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به معادن غیرفعال گفت: طبق دستور استاندار، معادنی که فعالیت ندارند و بلااستفاده ماندهاند، در دستور کار ابطال پروانه قرار میگیرند تا مجدداً به بهرهبرداران واجد شرایط و توانمند واگذار شوند.
شهرکی همچنین بر لزوم ایفای مسئولیت اجتماعی توسط معدنکاران تأکید کرد و افزود: معادن بزرگ موظف شدند در حوزههایی مانند ساخت مدرسه، خانه بهداشت و بهسازی راههای روستایی به مناطق همجوار خود کمک کنند.
️مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به وضعیت کلی معادن استان گفت: در حال حاضر ۵۱۲ معدن دارای پروانه در استان داریم که حدود ۴۰۰ معدن فعال و نزدیک به ۱۰۰ معدن غیرفعال هستند. بخشی از این معادن غیرفعال مربوط به سنگهای گرانیتی است که به دلیل تغییر ذائقه بازار مصرف، کاربری قبلی خود را از دست دادهاند و نیازمند تعریف کاربردهای جدید و طرحهای پژوهشی هستند.
️وی خاطرنشان کرد: برای معادنی که قابلیت احیا دارند، جلسات تخصصی در قالب طرح احیای معادن برگزار میشود و از طریق جذب سرمایهگذار، حمایتهای تسهیلاتی و کمکهای دولتی تلاش میکنیم آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.
شهرکی تأکید کرد: مسیر توسعه معادن استان بسیار امیدوارکننده است و پیشبینی میکنیم در آینده نزدیک به ذخایر جدید و ارزشمندتری دست پیدا کنیم که متناسب با آنها، طرحهای بزرگ صنعتی و کارخانههای فرآوری در استان راهاندازی شود.
️مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با تشریح آخرین آمار معادن استان در این جلسه گفت: در مجموع ۵۱۲ معدن فلزی و غیرفلزی ثبتشده در استان داریم که از این تعداد ۲۱۷ معدن فلزی و غیرفلزی فعال و ۲۹۵ معدن در سایر ردهها قرار دارند. سهم استان از نظر تعداد معادن حدود ۴ درصد، از نظر ذخایر معدنی حدود ۶ درصد و از نظر میزان استخراج حدود ۷/۶ درصد است که با توجه به جمعیت و شرایط استان، این ارقام نشان میدهد استان جزو استانهای برتر کشور در حوزه معدن به شمار میرود.
️وی با اشاره به رشد چشمگیر ذخایر معدنی در سالهای اخیر افزود: اگر به گزارشهای ۱۰ سال گذشته و حتی سال ۱۳۹۰ نگاه کنیم، استان عملاً تنها یک ذخیره محدود طلا داشت، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و خوشبختانه در سالهای اخیر ذخایر بسیار ارزشمندی شناسایی شده است.
شهرکی خاطرنشان کرد: استان امروز وارد مرحلهای شده که نهتنها در حوزه شناسایی ذخایر، بلکه در مسیر فعالیتبخشی، تعیین تکلیف، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده حرکت میکند و سیاست اصلی ما این است که معدن صرفاً به استخراج محدود نشود، بلکه زنجیره کامل تولید در استان شکل بگیرد.
