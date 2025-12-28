نظارت بر توزیع آرد روستایی در شهرستان هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند نظارت بر توزیع آرد روستایی در شهرستان‌های استان کرمانشاه، صبح یکشنبه، بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان به همراه سهرابی رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان با حضور در شهرستان هرسین از روند توزیع آرد روستایی در این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید، بلینی ضمن نظارت بر فرآیند توزیع آرد روستایی، بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و ثبت صحیح اطلاعات توزیع تأکید کرد و افزود: دقت در ثبت اطلاعات و رعایت ضوابط، نقش مهمی در شفافیت و عدالت در توزیع آرد دارد.

وی همچنین در جریان این بازدید، تذکرات و توصیه‌های لازم را در خصوص توزیع به‌موقع آرد، رعایت قیمت مصوب، توجه به سهمیه هر نفر و پوشش مناسب آرد در هنگام توزیع به دست‌اندرکاران ارائه کرد.

در ادامه این بازدید، بلینی و سهرابی با روستاییان گفتگو کرده و نظرات آنان را جویا شدند که در این گفت‌وگوها روستاییان از روند توزیع آرد روستایی در شهرستان هرسین ابراز رضایت کردند.