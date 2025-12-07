نکوداشت محمدرضا درویشی توسط ارکستر ملی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر ملی گیلان در حالی روز چهارشنبه نوزدهم آذر به میزبانی تالار مرکزی شهر رشت برگزار می شود که گروه اجرایی از مقام هنری محمدرضا درویشی پژوهشگر و موسیقی دان شناخته شده کشورمان تجلیل خواهد کرد.

در این کنسرت که ساعت ۲۰ روز چهارشنبه نوزدهم آذر در تالار مرکزی شهر رشت برگزار می شود، مرتضی سعیدی راد رهبر ارکستر و ساجد رضایی به عنوان کنسرت مایستر حضور دارند.

محمدرضا درویشی از جمله هنرمندان شاخص موسیقی ایران در عرصه آهنگسازی و پژوهش موسیقی نواحی ایران است که پنجم مهر سال ۱۳۳۴ در شیراز به دنیا آمد. وی از ۱۳ سالگی به فراگیری موسیقی پرداخت و در سال ۱۳۵۳ وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و در ۱۳۵۷ از این دانشکده فارغ التحصیل شد. این هنرمند در آهنگسازی تحت تاثیر استادش مرتضی حنانه است و از همان سال های اولیه بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه به سمت آهنگسازی روی برخی از قطعات موسیقی محلی مناطق مختلف ایران روی آورد.

این هنرمند بعدها به سمت پژوهش در موسیقی نواحی ایران رفت که حاصل آن برگزاری چندین جشنواره و همایش بود که از مهم‌ترین ‌آنها می توان جشنواره هفت اورنگ، آیینه و آواز، موسیقی حماسی (با همکاری واحد موسیقی حوزه هنری) و پنج دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان اشاره کرد. این در حالی است که شاخص‌ترین اثر تالیفی درویشی «دائره المعارف سازهای ایران» است که برنده جایزه نخست اتنوموزیکولوژی بنیاد جهانی این رشته شد.

آهنگسازی چندین پروژه سینمایی و نمایشی، تالیف چندین اثر موسیقایی در حوزه های مختلف، انتشار چندین مقاله آموزشی و پژوهشی، تدریس در مجموعه ها و مراکز مختلف آموزشی و دانشگاهی حوزه موسیقی از جمله فعالیت های این هنرمند موسیقی طی سال های اخیر بوده اند.