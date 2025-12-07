برخورد سه خودرو در آزادراه قزوین–کرج ترافیک ۴ کیلومتری ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۷:۳۰ امروز یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از تبریز به‌سوی تهران در حرکت بود، در کیلومتر ۱۵ آزادراه قزوین–کرج (حوالی محمدیه) به دلیل عدم توجه کافی به جلو با یک کامیونت یخچال‌دار برخورد کرد. به دنبال این حادثه، یک دستگاه سمند سورن نیز از پشت با اتوبوس برخورد کرد.

وی با بیان اینکه این سانحه خسارت جانی نداشته است، افزود: بر اثر برخورد این سه وسیله نقلیه، چرخ‌های اتوبوس قفل شد و ترافیکی حدود چهار کیلومتر در مسیر جنوبی آزادراه ایجاد شد. عوامل پلیس راه بلافاصله در محل حاضر شده و ضمن بررسی علت حادثه، اتوبوس جایگزین برای جابه‌جایی ۲۲ مسافر هماهنگ شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: اتوبوس آسیب‌دیده با جرثقیل به حاشیه آزادراه منتقل شد و مسیر تا دقایقی دیگر به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد.