محاکمه جاسوسان آمریکایی در یمن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اولین جلسه رسیدگی به پرونده مربوط به یک شبکه جاسوسی گسترده متهم به همکاری با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در صنعا پایتخت یمن، آغاز شد. در همین رابطه ۱۳ متهم در دادگاه کیفری یمن حاضر شدند تا به اتهامات آنها در خصوص جاسوسی و آسیب رساندن به امنیت ملی رسیدگی شود.
این جلسه به ریاست قاضی یحیی المنصور و با حضور نمایندگان دادستانی و تعدادی از وکلا برگزار شد. در این جلسه، کیفرخواست قرائت شد و دادستانی مدارک جمعآوری شده در پرونده را ارائه کرد. متهمان نیز پاسخها و درخواستهای خود را برای دریافت نسخهای از اسناد مربوط به پرونده ارائه دادند. دادگاه در جلسات آتی به بررسی مدارک ادامه خواهد داد.
جزئیات کیفرخواست نشان میدهد که متهمان از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۲۴ در مدیریت فعالیتهای جاسوسی سازمانیافته در داخل و خارج از یمن دست داشتهاند. آنها از پوشش پروژههای مدنی و بشردوستانه برای جمعآوری اطلاعات حساس با ماهیت نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که منافع عالی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، سوءاستفاده کردهاند.
این کیفرخواست همچنین اعضای شبکه را متهم میکند که در استخدام افراد در مکانهای مختلف و ارائه پیشنهادات و گزارشهایی در خدمت نهادهای خارجی متخاصم فعالیت کردهاند. علاوه بر این، آنها آموزشهایی در زمینه ساخت سلولهای اطلاعاتی و مکانیسمهای جذب و هدایت عوامل دریافت کردهاند.
کیفرخواست همچنین اتهامات مستقیمی را علیه این گروه مبنی بر مشارکت در فعالیتهایی که استقلال و تمامیت ارضی یمن را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث تقویت تواناییهای طرفهای خارجی متخاصم میشود، مطرح کرده است. این پرونده یکی از بزرگترین پروندههای جاسوسی است که در سالهای اخیر در دستگاه قضائی یمن مطرح شده است.
