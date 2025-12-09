هشدار نسبت به جنگ پنهان میان عربستان و امارات بر سر یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نبیل الحدا رئیس یک مرکز فعال در حوزه حقوق بشر در یمن تاکید کرد که جنگ پنهان میان عربستان و امارات بر سر یمن تشدید شده است. آنچه در یمن می‌گذرد نه یک جنگ داخلی بلکه میدانی برای تسویه حساب‌های منطقه‌ای است.

وی افزود: امارات تلاش دارد جای پای خود را در جزایر راهبردی یمن محکم کند و عربستان نیز به دنبال گسترش نفوذ خود در حضرموت است. این روند در امتداد جنگ نفوذ طولانی مدت میان دو طرف شکل می‌گیرد.

الحدا بیان کرد: ائتلافی که عربستان و امارات آن را علیه یمن به راه انداختند شکست خورده است. واقعیت‌های میدانی نشان داد که این کشور حتی در برابر به اصطلاح ابرقدرت‌ها مانند آمریکا سر خم نمی‌کند پس چگونه در برابر نفوذ منطقه‌ای محدود تسلیم شود؟

وی تصریح کرد: یمن در برابر مداخلات آمریکا و تهدیدات اسرائیل ایستاد پس تسلیم شدن این کشور در برابر عربستان و امارات غیر منطقی است. آنها با رژیم صهیونیستی در یک جبهه قرار دارند.