به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، امیر برعام یکی از مقامات ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که جنگ افروزی‌های این رژیم هزینه‌های سنگینی دارد. علاوه بر آن به استفاده از نیروهای ذخیره، مهمات نظامی و بازپروری نظامیان زخمی شده نیاز است.

وی اضافه کرد، حملات علیه یمن به صورت میانگین ۵۰ میلیون شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) هزینه دارد.

برام بیان کرد، ساخت موشک پیکان ۳ به صورت میانگین بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون شکل هزینه دارد و یک اشتباه می‌تواند ۳۰۰ میلیون شکل هزینه روی دست تل آویو بگذارد.

پیش از این نیز آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی با اعتراف به قدرت یمن در به چالش کشیدن این رژیم گفت، باید از تمام توان سرویس جاسوسی موساد علیه یمن استفاده کرد.

این سخنان لیبرمن بعد از آن مطرح شد که یمن یک حمله پهپادی گسترده علیه اراضی اشغالی از جمله فرودگاه رامون انجام داد.