عرضه کشنده تک محور امپاور BD۵۰۰ در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن‌دیزل کشنده تک‌محور امپاور BD۵۰۰ را ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۸ آذر در بورس کالا به فروش می‌رساند. محصول عرضه شده در این مرحله با رنگ سفید، مدل ۱۴۰۴ و موعد تحویل ۲۵ دی ۱۴۰۴ به مشتریان عرضه می‌شود.

قیمت پایه فروش این خودرو هفت میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. درصد پیش پرداخت سفارش خرید برابر ۱۰ درصد قیمت پایه است.

براساس این اطلاعیه، متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه فروش آنلاین گروه بهمن به نشانی https://Bahman.iranecar.com نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند.

امپاور BD۵۰۰ مجهز به موتور ۶ سیلندر خطی ۱۱۸۰۰ سیسی، توربوشارژ و اینترکولر است. این پیشرانه ۴۹۰ اسب بخار قدرت و ۲۳۰۰ نیوتن‌متر گشتاور را از طریق گیربکس اتومات ساخت ZF آلمان به سر چرخ می‌رساند. استاندارد آلایندگی این کشنده یورو ۵ و دارای استاندارد ADR برای حمل کالای خطرناک از اروپا است.

از امکانات رفاهی و ایمنی آن می‌توان به کلیدهای کنترلی روی فرمان، کروز کنترل، کولر و بخاری درجا، سیستم ترمز اضطراری هوشمند، سیستم هشدار حرکت بین خطوط، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی، تاخوگراف، صندلی پنوماتیک راننده و قابل تنظیم در ۶ جهت به همراه گرم‌کن، مالتی مدیا لمسی TFT مانیتور ۷ اینچی، اتولایت و… اشاره کرد.