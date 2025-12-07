به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح یکشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای بانکی، بهرهوری انرژی و مدیریت منابع آب، خواستار تصمیمهای عملی و هماهنگ برای رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد تحول در زیرساختهای استان شد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت قراردادهای خرید تضمینی برق، افزود: بهترین راه این است که وزارت نیرو قرارداد سهجانبه میان بانک، پیمانکار و سرمایهگذار ایجاد کند تا بازپرداختها از محل خرید تضمینی برق در حساب مشترک انجام شود. این مدل میتواند مسیر توسعه انرژی خورشیدی استان را هموار کند.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه سمنان در طرحهای ملی، گفت: قرار گرفتن سمنان در ریل کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، و همچنین شکلگیری دبیرخانه توسعه استانهای شرقی کشور، فرصتی بزرگ برای استان است. این ظرفیتها باید پیگیری مستمر شود.
وی با تأکید بر اینکه چالش انرژی فقط کمبود تولید نیست، افزود: شدت مصرف انرژی در کشور از استاندارد جهانی فاصله دارد و هزینه انرژی چند برابر رقباست. باید همزمان در تولید، انتقال و مصرف تمرکز کنیم.
استاندار سمنان با اشاره به اجرای طرح بهینهسازی انرژی در استان گفت: سه ماه کار فشرده در استان، الگویی ایجاد کرده که اکنون مبنای کار ملی شده است. شرکتهای پیشران استان انتخاب شدهاند و ارزیابی مصرف آنها آغاز شده است. این طرح میتواند یک پایلوت موفق برای کشور باشد.
کولیوند همچنین بر لزوم تشکیل کمیته بهرهوری انرژی استان با اختیارات گسترده تأکید کرد و گفت: این کمیته باید از بخش صنعت تا مصرف خانگی را بررسی کند و برنامه عملی ارائه دهد.
