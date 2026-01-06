  1. استانها
استاندار سمنان: همراهی بانک‌ها تعیین‌کننده تداوم تولید است

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده همراهی بانک‌ها در تداوم چرخه تولید، از بانک‌های استان خواست تا پیگیر جذب و اجرای بسته‌های حمایتی دولت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در سی و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری از بسته حمایتی دولت برای تولید کنندگان خبر داد و ابراز داشت: برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ۷۰۰ همت منابع مالی پیش بینی شده است.

وی از بانک‌ها خواست تا پیگیر سهم استان سمنان از این منابع مالی باشند و افزود: بانک‌ها مراقب تخصیص منابع باشند تا بر اساس درجه بندی بانک انجام نشود.

استاندار سمنان خواستار اصلاح سیاست‌ها در مسیر اجرای قوانین شد و ابراز داشت: در این مسیر ایستادن و توقف خطا است و وظیفه ما باید اصلاح فرایند ها در هنگام اجرا باشد.

کولیوند خواستار توجه به مطالبات واقعی مردم شد و تصریح کرد: نباید این خواسته بهانه دست دشمن شود لذا مدیران این نکات را مد نظر قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه انفعال را در شرایط فعلی قابل قبول نیست، افزود: همه ما می‌بایست برای حفظ تولید، اشتغال و منافع استان با تمام توان تلاش کنیم.

