به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در سی و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری از بسته حمایتی دولت برای تولید کنندگان خبر داد و ابراز داشت: برای تأمین سرمایه در گردش شرکتها و واحدهای تولیدی ۷۰۰ همت منابع مالی پیش بینی شده است.
وی از بانکها خواست تا پیگیر سهم استان سمنان از این منابع مالی باشند و افزود: بانکها مراقب تخصیص منابع باشند تا بر اساس درجه بندی بانک انجام نشود.
استاندار سمنان خواستار اصلاح سیاستها در مسیر اجرای قوانین شد و ابراز داشت: در این مسیر ایستادن و توقف خطا است و وظیفه ما باید اصلاح فرایند ها در هنگام اجرا باشد.
کولیوند خواستار توجه به مطالبات واقعی مردم شد و تصریح کرد: نباید این خواسته بهانه دست دشمن شود لذا مدیران این نکات را مد نظر قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه انفعال را در شرایط فعلی قابل قبول نیست، افزود: همه ما میبایست برای حفظ تولید، اشتغال و منافع استان با تمام توان تلاش کنیم.
نظر شما