مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی آغاز شده و کارت سرپرست خانوار دهک‌های یک، دو و سه که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد هستند، به ازای هر نفر ۶۲۰ هزار تومان شارژ شده است.

وی افزود: هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند با مراجعه به بیش از چهار هزار فروشگاه طرف قرارداد، خرید خود را انجام دهند. این خریدها قابلیت انجام در چند مرحله و از برندهای مختلف را دارد و مهلت استفاده از اعتبار تا پایان اسفند امسال تعیین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اقلام یازده‌گانه‌ای که در این طرح تعریف شده‌اند، در فروشگاه‌ها قابل تهیه هستند و خانوارها می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت بهره‌مند شوند.

قنبری همچنین به طرح «یسنا» اشاره کرد و گفت: این طرح ویژه حمایت از مادران باردار و مادران دارای کودک زیر دو سال است که پرونده‌های بهداشتی آنان تا مهرماه امسال در مراکز بهداشت تکمیل شده است. کارت سرپرست خانوار این گروه نیز به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده تا نسبت به خرید اقلام مورد نیاز و وسایل بهداشتی کودک اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مهلت استفاده از اعتبار طرح یسنا تا دهم دی‌ماه امسال است و انتظار می‌رود خانواده‌های مشمول با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از این امکان بهره‌مند شوند.