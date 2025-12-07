به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خداییان امروز در آیین ادای احترام به شهدای گمنام ابهر، با بیان اینکه شهدا هرگز گمنام نیستند، اظهار کرد: این ما هستیم که آن‌ها را گمنام می‌نامیم، در حالی‌ که شهدا در آسمان‌ها شناخته‌شده، مقرب و منتخب خدای متعال هستند. خداوند آنان را گلچین کرده و در جوار رحمت خویش قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه شهدا «عند ربهم یرزقون» هستند و از مقام خود خرسندند، افزود: حضور ما در گلزار شهدا تجدید میثاقی است که هر بار هنگام ورود به استان‌ها و شهرستان‌ها بدان پایبندیم. این حضور، عهدی دوباره با شهداست تا ادامه‌دهنده راه و ارزش‌هایی باشیم که آنان برایش جان خود را تقدیم کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مسئولیت‌ سنگین مدیران در نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: «ز کوچک‌ترین کارمند تا کسانی که مسئولیت‌های کلان بر عهده دارند، همگی امانت‌دار مردم هستند. این توفیق و امانت تنها با یاری خداوند و دعای خیر شهدا و خانواده‌های معظم آنان قابل ادای حق است.

وی با بیان اینکه انسان ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف دچار لغزش یا کوتاهی شود، گفت: از شهدا می‌خواهیم که هادی ما باشند و ما را در مسیر خدمتگزاری درست هدایت کنند. دعای شهدا نزد خداوند پذیرفته است و ما بیش از همیشه به این دعا محتاجیم.