پویش ملی «چله دعای عهد» همزمان در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه پویش ملی «چله دعای عهد»، از آغاز این پویش در سراسر کشور خبر داد.
این پویش معنوی به سفارش علما و رجال دینی و برگرفته از روایات معتبر در خصوص استغاثه به حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف طراحی و اجرا شده است تا مؤمنان بتوانند از آثار و برکات معنوی وعدهدادهشده در ذیل دعای شریف عهد بهرهمند شوند و با قرائت مستمر این دعا، زمینه استغاثه جمعی برای تعجیل در فرج حضرت امام زمان (عج)، گرهگشایی از مشکلات مردم ایران و امت اسلامی، پیروزی جبهه مقاومت و نابودی ظلم و استکبار جهانی را فراهم آورند.
این پویش با تأکید بر سفارشهای مؤکد دینی در خصوص دعا و عبادت بهصورت دستهجمعی و با الهام از روایت شریف «یَدُاللَّهِ مَعَ الجَماعَة»، تلاش دارد ظرفیت همافزایی معنوی و اثرگذاری دعای جمعی مؤمنان را در سطح ملی محقق سازد.
این حرکت معنوی با همکاری نهادهای فرهنگی و رسانهای کشور و همراهی شبکه ۳ سیما، شبکه قرآن و دیگر ظرفیتهای رسانهای آغاز شده است. همچنین در ادامه این پویش، جمعی از سخنرانان، علما و مداحان کشور با استقبال از این حرکت معنوی، اقدام به دعوت از عموم مردم شریف ایران برای مشارکت گسترده در آن کردهاند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، این پویش از جمعه ۵ رجب، مصادف با ۵ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده و به مدت ۴۰ روز تا نیمه شعبان ادامه خواهد داشت. علاقهمندان میتوانند با قرائت روزانه دعای عهد به مدت چهل روز، در این حرکت سراسری مهدوی مشارکت کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، هر روز به قید قرعه، سفرهای زیارتی کربلای معلی و مشهد مقدس از میان شرکتکنندگان این پویش معنوی اهدا خواهد شد.
گفتنی است برای پیوستن به پویش ملی «چله دعای عهد»، علاقهمندان میتوانند عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۴۰۴ ارسال کنند.
