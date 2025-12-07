بازار کار حلقه مفقوده دانشجویان کردستان؛مطالبات برجای مانده نسل دانشجو

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: شانزدهم آذر در تقویم رسمی کشور تنها یک تاریخ نیست؛ یادآور روزی است که صدای عدالتخواهی دانشجویان در دانشگاه تهران ماندگار شد و اکنون نیز بهانهای برای مرور دغدغههای نسل جوان است.
دانشگاههای کردستان نیز این روزها حال و هوای دیگری دارند و مشکلات دانشجویان بیش از همیشه خود را نشان میدهد.
افزایش هزینهها؛ بزرگترین فشار بر دانشجویان
دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: هزینههای خوابگاه و رفتوآمد نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و بخش قابل توجهی از وقت دانشجویان به کار پارهوقت برای تأمین هزینهها اختصاص مییابد.
مهدی رحمانی گفت: این مسئله بر کیفیت تحصیل تأثیر گذاشته و بسیاری از دانشجویان مجبورند از فعالیت علمی و پژوهشی صرفنظر کنند.
کمبود امکانات؛ دغدغه قدیمی اما پابرجا
وی تاکید کرد: بسیاری از کلاسها همچنان با کمبود تجهیزات آموزشی مواجهاند و نبود امکانات آزمایشگاهی، فضای مطالعه مناسب و سیستمهای کارگاهی، روند آموزشی را دشوار کرده است.
این دانشجوی کردستانی بیان کرد: دانشجویان پیامنور علاوه بر شهریه، هزینه خدمات آموزشی را نیز باید خود تأمین کنند و همین موضوع فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
تأخیر در ورود به بازار کار؛ نگرانی اصلی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: آینده شغلی ما به دلیل محدود شدن سهمیه استخدامی در استان با ابهام همراه است.
هزینههای خوابگاه و رفتوآمد نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و بخش قابل توجهی از وقت دانشجویان به کار پارهوقت برای تأمین هزینهها اختصاص مییابد
وی بیان کرد: دانشجو با امید ورود به آموزشوپرورش وارد دانشگاه فرهنگیان میشود اما شرایط استخدامی و نیاز کمتر برخی شهرستانها باعث نگرانی شده است.
مسئولان صدای ما را بشنوند
یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه کردستان نیز اظهار کرد: دانشجو انتظار دارد فضای نقد در دانشگاهها تقویت شود.
سارا ابراهیمی گفت: مطالبهگری بخشی از هویت دانشجویی است و باید زمینه طرح آزادانه مشکلات در نشستها، شوراها و جلسات تخصصی فراهم شود.
وی بیان کرد: شهریه تحصیل در مقاطع بالاتر بسیار بالا رفته و بسیاری از دانشجویان حتی توان ادامه تحصیل ندارند.
این دانشجوی کردستانی افزود: پس از فارغالتحصیلی نیز نبود فرصتهای شغلی مناسب دانشجویان را به سمت مشاغل غیرمرتبط سوق میدهد.
مشکلات آموزشی و اداری سد راه دانشجویان
دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پیامنور بیجار نیز گفت: انتخاب واحد، حذف و اضافه، محدودیت اساتید متخصص و زمانبندی کلاسها از مشکلاتی است که هر ترم تکرار میشود.
محدثه عباسی بیان کرد: این مسائل باعث شده بخش زیادی از دانشجویان انگیزه کافی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
دانشجویان محور پیشرفت علمی و توسعه استان هستند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دانشجویان با روحیه نوآوری و مسئولیتپذیری نقش تعیینکنندهای در پیشرفت علمی و فرهنگی استان دارند.
کیوان شافعی، اظهار کرد: شانزدهم آذر نماد بیداری اجتماعی، استقلالطلبی و تعهد نسل جوان به حقیقت و عدالت است.
وی بیان کرد: خون پاک سه دانشجوی شهید مسیر تازهای برای حرکت علمی و اجتماعی در دانشگاههای کشور گشود و یادآور مسئولیت سنگین دانشجویان در ساختن آیندهای آگاهانه و توسعهیافته است.
شافعی با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان افزود: این مجموعه علمی به حضور دانشجویان پرتلاش و نوآور خود افتخار میکند و سرمایه انسانی دانشگاه را مهمترین پشتوانه پیشرفت استان دانست.
وی اعلام کرد: پیشرفت علمی، توسعه فناوری، حل چالشهای اجتماعی و ایجاد تحول در کردستان و ایران بدون مشارکت دانشجویان و پژوهشگران جوان امکانپذیر نیست و دانشگاه برای حمایت از این ظرفیت ارزشمند، برنامههای گستردهای را دنبال میکند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: دانشگاه تمام توان خود را برای فراهم کردن بستر رشد علمی، تقویت ایدههای نوآورانه، توسعه زیرساختهای آموزشی و ایجاد محیطی پویا برای شکوفایی علمی دانشجویان به کار خواهد گرفت.
پیشرفت علمی، توسعه فناوری، حل چالشهای اجتماعی و ایجاد تحول در کردستان و ایران بدون مشارکت دانشجویان و پژوهشگران جوان امکانپذیر نیست و دانشگاه برای حمایت از این ظرفیت ارزشمند، برنامههای گستردهای را دنبال میکند
وی تاکید کرد: بهرهگیری از دانش استادان دلسوز و امکانات آموزشی میتواند مسیر تولید علم، پژوهش و ارزشآفرینی اجتماعی را هموارتر کند و موجب درخشش دانشگاه در عرصههای ملی و بینالمللی شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه دانشجویان نگرانی از آینده شغلی و نبود اطمینان نسبت به ورود به بازار کار است، گفت: ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت بهعنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای پویش و صدرا، راهاندازی مرکز مدیریت مهارتآموزی و مشاوره شغلی (TMC) و شکلگیری کافه کارآفرینی را از برنامههای دانشگاه برای تسهیل مسیر اشتغال دانشجویان است.
شافعی با تشریح ابعاد این برنامهها افزود: در طرح پویش، نیاز صنایع استان رصد و دانشجویان برای مهارتآموزی به واحدهای صنعتی معرفی میشوند و رویداد صدرا نیز زمینه گفتوگوی مستقیم دانشجویان با کارفرمایان و اعلام نیازهای استخدامی را فراهم میکند.
وی بیان کرد: مرکز TMC با تمرکز بر نیازسنجی مهارتی، مشاوره شغلی و برگزاری دورههای تخصصی، نقش مهمی در توانمندسازی دانشجویان دارد و کافه کارآفرینی نیز محیطی غیررسمی برای بهرهگیری از تجربیات کارآفرینان موفق ایجاد کرده است.
کیفیت مهارت تدریس و آمادگی برای ورود به کلاس چالش مهم دانشجویان
رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ماهیت مأموریت گرای این دانشگاه گفت: دغدغههای دانشجو معلمان در بسیاری از موارد با دیگر دانشجویان متفاوت است و نگرانی از مهارتآموزی تا آینده حرفهای در میان آنان دیده میشود.
شهاب ارکیان با بیان اینکه مهمترین چالش آموزشی دانشجو معلمان به کیفیت مهارت تدریس و آمادگی برای ورود به کلاس واقعی مربوط است، افزود: فاصله میان مباحث تئوری و شرایط عملی مدارس، کمبود استاد راهنما و مشکلات کارورزی از موضوعاتی است که دانشجو معلمان را در روند تربیت حرفهای با محدودیت روبهرو میکند.
ارکیان در ادامه به دغدغههای مشترک این گروه با سایر دانشجویان کشور اشاره کرد و گفت: مسائل رفاهی و معیشتی، دغدغه نسبت به عدالت آموزشی، سلامت جامعه، فشارهای صنفی و نیاز به بهبود امکانات آموزشی از جمله مواردی است که در دانشگاه فرهنگیان نیز مطرح است.
وی اضافه کرد: بخشی از نگرانیهای دانشجو معلمان جنبه هویتی و انگیزشی دارد و از تردید درباره انتخاب رشته تا فاصله آرمانهای تربیتی با واقعیت مدارس و فشار روانی ناشی از انتظار الگوی اخلاقی بودن برای بسیاری از آنان چالش ایجاد کرده است.
دانشگاه، عصاره فرزانگی جامعه و دانشجویان موتور محرک پیشرفت، آگاهی و سعادت آن هستند و دانشجویان با پویایی، آگاهی و تلاش مستمر، مسیرهای نوین علم و فناوری را هموار میکنند
رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان با اشاره به مشکلات رفاهی موجود بیان کرد: کمبود فضای آموزشی و رفاهی، محدودیت خدمات رفاهی، نبود اینترنت دانشجویی و محرومیت دانشجویان متأهل از خوابگاه متأهلی از مهمترین مسائل رفاهی است که همچنان نیازمند رسیدگی جدی در این دانشگاه است.
کنشگری دانشجویان، زمینهساز دانشگاهی مسئول و جامعهای عادلانه است
عادل سیوسهمرده، رئیس دانشگاه کردستان، به مناسبت روز دانشجو بر نقش مؤثر دانشجویان در پیشرفت علمی و اجتماعی استان تأکید کرد و در گفتوگو با مهر گفت: شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، نماد آگاهی، بیداری و نقشآفرینی جوانان در مسیر پیشرفت کشور است و این روز فرخنده را به همه شما آیندهسازان تبریک میگویم.
رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: دانشگاه، عصاره فرزانگی جامعه و دانشجویان موتور محرک پیشرفت، آگاهی و سعادت آن هستند و دانشجویان با پویایی، آگاهی و تلاش مستمر، مسیرهای نوین علم و فناوری را هموار میکنند.
وی با اشاره به اقدامات دانشگاه برای حمایت از دانشجویان گفت: ما تلاش میکنیم بهترین شرایط ممکن برای زیست دانشجویی فراهم شود و در عین حال، مشتاقانه پذیرای دیدگاهها و صدای دانشجویان در مسیر اداره هر چه بهتر دانشگاه و کشور هستیم.
سیوسهمرده ابراز امیدواری کرد کنشگری آگاهانه دانشجویان زمینهساز شکلگیری دانشگاهی مسئول و جامعهای عادلانه باشد.
آنچه از گفتوگو با دانشجویان و مسئولان دانشگاهی کردستان به دست میآید، سه دغدغه اصلی است که مانند خطوط ثابت در تمام دانشگاهها تکرار میشود، افزایش چشمگیر هزینههای تحصیل و معیشت، ضعف امکانات آموزشی و رفاهی، و نگرانی از آینده شغلی و نبود ارتباط دانشگاه با بازار کار است.
هرچند دانشگاهها تلاش دارند با اجرای طرحهای مهارتمحور، توسعه خدمات رفاهی و تقویت مشاوره تحصیلی بخشی از این مشکلات را کاهش دهند اما بخش عمدهای از مسیر نیازمند برنامهریزی استان و همافزایی دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.
روز دانشجو امسال نیز همچون سالهای قبل یادآور این واقعیت است که آینده توسعه کردستان وابسته به نسل دانشجویان امروز است؛ نسلی که اگر دیده شود، اگر شنیده شود و اگر شرایط مناسب برایش فراهم شود میتواند موتور محرک پیشرفت استان باشد.
نظر شما