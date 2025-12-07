معاون استاندار کردستان: وحدت مردم رمز صیانت از استقلال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو اظهار کرد: یک قرن مبارزات مدنی و تاریخی در ایران رقم خورده و در این مسیر، مردم هزینه‌های سنگینی داده‌اند؛ از جمله سه شهیدی که در اعتراض به حضور معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا در کشور، مظلومانه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: ثمره این ایثارها، پیروزی بزرگ ملت ایران بر رژیم ستمشاهی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ بود.

معاون استاندار با بیان اینکه نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی بی‌بدیل بوده است، ادامه داد: دانشجویان در دوران دفاع مقدس نیز با حضور در جبهه‌ها از خاک کشور دفاع کردند.

ورمقانی با اشاره به رخدادهای اخیر تصریح کرد: «در جنگ ۱۲ روزه نیز با همراهی مردم و دانشجویان، آخرین توطئه دشمنان ناکام ماند.

وی وحدت را مهم‌ترین مؤلفه در حفظ استقلال کشور عنوان کرد و افزود: در طول سال‌های پس از انقلاب، دولت‌های مختلف در مسیر خدمت قرار داشته‌اند و همواره مورد حمایت امامین انقلاب بوده‌اند.

وی با اشاره به پشتیبانی ویژه رهبر معظم انقلاب از دولت چهاردهم گفت: این دولت در جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم ایستاد و منشأ موفقیت شد.

معاون استاندار تأکید کرد: خواسته‌های دانشجویان «برحق» است و باید در چارچوب امکانات و واقعیت‌های کشور پاسخ داده شود.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش ناترازی انرژی اشاره کرد و یادآور شد: این مشکل یک‌ساله نیست، بلکه نتیجه انباشت مسائل متعدد در سال‌های گذشته است و بخشی از این ناتوانی ناشی از خشکسالی و بخشی نیز مربوط به تعمیرات نیروگاه‌هاست.

وی گفت: دولت در تلاش است با توسعه انرژی خورشیدی بخشی از این کمبود را جبران کند.

وی همچنین به موضوع تورم و گرانی پرداخت و افزود: اقتصاد کشور در دولت‌های مختلف با چالش گرانی روبه‌رو بوده است و دانشگاه باید ریشه‌های این مسائل را با نگاه علمی بررسی و برای رفع مشکلات به دولت کمک کند.

رسالت دانشگاه زنده نگه‌داشتن روحیه مطالبه گری است

عادل سی‌وسه‌مرده، رئیس دانشگاه کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: دانشجویان نماد حق‌طلبی، استکبارستیزی و روشنفکری در جامعه‌اند و زنده نگه‌داشتن روحیه مطالبه‌گری و دفاع از آزادی و عدالت از رسالت‌های اصلی دانشگاه است.

وی افزود: هرچند کسب علم مهم‌ترین وظیفه دانشجوست، اما این مهم تنها در سایه جامعه‌ای آزاد، مستقل و عاری از سلطه بیگانگان محقق می‌شود.

سی‌وسه‌مرده با دعوت از دانشجویان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مسیر علم‌آموزی گفت: دانشجو چشم بیدار جامعه و سرچشمه ایده‌های نوآورانه است و می‌تواند نقشی متمایز در توسعه کشور ایفا کند.