علیمرادی: احتمال جاری شدن سیلاب در استان ایلام وجود دارد

ایلام- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: به دلیل هشدار هواشناسی، احتمال جاری شدن سیلاب در استان ایلام وجود دارد.

صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی و پیش بینی‌های مؤسسه تحقیقات آب کشور و بررسی‌های دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای ایلام مبنی بر فعالیت توده بارشی از عصر روز یکشنبه لغایت روز پنجشنبه به دلیل سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، از تمامی هم استانی‌های عزیز خواهشمند هستیم به جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارت از نزدیک شدن، عبور، استقرار و اسکان در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پایین دست سدها خودداری کنند.

