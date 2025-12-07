مظفری: شهرداری ایلام در حالت آماده باش قرار گرفت

افشین مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی هشدار اداره هواشناسی استان ایلام مبنی بر وقوع خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی از اواخر وقت روز یکشنبه تا روز چهارشنبه ستاد مدیریت بحران شهرداری ایلام در حالت آماده باش قرار گرفته است.

وی بیان کرد: شهرداری ایلام ضمن آماده باش کامل نیروها و فراهم نمودن تجهیزات جهت وقوع هر گونه مخاطره احتمالی از شهروندان می‌خواهد هشدارها را جدی بگیرند و مسائل ایمنی را رعایت کنند.

وی گفت: تمامی کارکنان در آماده باش کامل قرار دارند و تمام مرخصی‌ها لغو شده است.

مظفری اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات رسان و زیربنایی و آتش نشانی پای کارند.

وی ادامه داد: تمامی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین اعم از لودر، گریدر، بیل بکهو، بالابر، آتش نشانی، کامیون ده تن، خودروهای پرسی، جرثقیل و سیمی تریلرها در نقلیه شهرداری در حالت آماده باش هستند.

وی گفت: شهروندان از تردد غیرضروری در سطح شهر بویژه در نواحی سیل بندها خودداری کنند.

وی افزود: به دلیل وقوع طوفان‌های موسمی و وزش شدید باد و احتمال قطع اشجار، شهروندان از اتراق در زیر سایه بان های متحرک که بیم افتادگی و شکستگی درختان می‌رود پرهیز کنند تا خدای ناکرده خسارات جانی و مالی به بار نیاید.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت وقوع حادثه یا قطع اشجار در تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری را در جریان قرار دهند.

شهردار ایلام عنوان کرد: در هنگام وقوع اتفاق می‌طلبد شهروندان گرامی جهت سهولت در تردد خودروهای خدمات رسان و امدادی و همچنین آمبولانس‌های اورژانس، مسیرها را مسدود نکنند تا این نیروها به موقع به محل مأموریت برسند.