پاکدل نژاد: سامانه بارشی تا روز پنجشنبه در استان ایلام فعال است

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش‌های پاییزی اخیر با شور و شوق شهروندان همراه شده و امید تازه‌ای به کشاورزان، دامداران و عشایر بخشیده است.

وی بیان کرد: کارشناسان هواشناسی اعلام کرده‌اند که این سامانه بارشی تا روز پنجشنبه در استان فعال خواهد بود.

وی ادامه داد: دیروز بارش‌ها عمدتاً در نیمه شمالی استان رخ می‌دهد و شدت بیشتری در همان مناطق دارد.

وی گفت؛ از امروز با تقویت سامانه، کل استان تحت پوشش بارش قرار خواهد گرفت و جنوب شرق، شرق و مرکز استان بارش‌های قابل توجهی خواهند داشت.

پاکدل نژاد عنوان کرد: این سامانه با تزریق رطوبت از دریاهای اطراف، بارش‌های گسترده و مؤثری را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی و احتمال وقوع سیلاب، دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان ایلام در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه این ستادهای بحران شهرستان‌ها فعال شده‌اند، گفت: شهرداری‌ها و ادارات خدمات‌رسان مأموریت‌های غیرضروری و مرخصی‌ها را تا پایان فعالیت سامانه لغو کرده‌اند.

وی گفت: پاکسازی کانال‌ها و مسیرهای آب توسط شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها انجام شده و گزارش‌های دریافتی حاکی از آمادگی کامل این دستگاه‌هاست.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام تأکید کرد: با توجه به تجربه بارش‌های پاییز امسال و مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر، تدابیر لازم اندیشیده شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به بازدید و پاکسازی مجدد مسیرهای آب شدند. خوشبختانه اقدامات لازم صورت گرفته و آمادگی کامل برای مدیریت شرایط وجود دارد.

وی گفت: کارشناسان هواشناسی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که با نزدیک شدن به فصل زمستان، بارش‌ها در استان به سمت شرایط نرمال حرکت خواهد کرد.