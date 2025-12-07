بابایی: بیش از ۷۰ پروژه عمرانی ثبت اسناد در کشور اجرا شده است

۸به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی صبح یکشنیبه در آیین افتتاح ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک ماهنشان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ پروژه عمرانی در سراسر کشور در دست احداث است که به تدریج به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به اهمیت برخورداری از بناهای باکیفیت خاطرنشان کرد: ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک ماهنشان یکصد و پنجاهمین پروژه عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این دوره مدیریتی به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر آغاز فصل جدیدی در ارائه خدمات ثبتی شهرستان ماهنشان تصریح کرد: انتظار داریم این اداره در آینده‌ای نزدیک به عنوان نمونه‌ای موفق از عملکرد مطلوب در سطح کشور معرفی شود.

وی با بیان اینکه شهرستان ماهنشان توانمندی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی دارد، عنوان کرد: ماهنشان شهرستانی توانمند و برخوردار و مستعد کارآفرینی بوده و لازم است برای معرفی هرچه بهتر این منطقه تلاش بیشتری صورت گیرد.

بابایی با بیان اینکه مسئولان شهرستان ماهنشان افرادی همدل، پیگیر و تلاشگر هستند، افزود: باید با اتحاد و همدلی به پیشرفت کمک کرد.

همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به استان زنجان، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مقامات قضایی و اجرایی شهرستان ماهنشان، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

شایان ذکر است، حسن بابایی که به عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در این سفر حضور دارد، شامگاه روز گذشته با حضور در منزل شهید صفایی، به مقام والای خانواده‌های معظم شهدا ادای احترام کرد. وی همچنین صبح امروز با حضور در گلزار شهدای شهرستان ماهنشان، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.