به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در هفدهمین همایش فراگیری نخستین واژه آب در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: جنگ آینده بر سر آب است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت موضوع آب گفت: میانگین بارش در ۲۰ استان کشور زیر ۴ میلی متر است اما گیلان نسبت به سایر مناطق از وضعیت بهتری برخوردار است.

استاندار گیلان تصریح کرد: گیلان تاکنون حدود ۱۳۷/۵ میلی متر بارش داشته است که طبق پیش بینی تا پایان آذر این مقدار به ۱۷۰ یا ۲۰۰ میلی متر خواهد رسید که با این وجود تنها به مرز ۵۰ درصد از بارش متوسط خواهیم رسید.

حق‌شناس افزود: کل مصرف سالانه استان حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب است این در حالی است که در سال گذشته ۸ میلیارد متر مکعب بارش باران داشتیم.

وی به لزوم همراهی آبفای کشور برای ایجاد تصفیه خانه در استان اشاره و عنوان کرد: با تغییر رویکرد بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.

استاندار گیلان در پایان افزود: حدود ۴۰ درصد از آب تصفیه شده در رشت به مقصد نمی‌رسد که در صورت جبران و بهره‌گیری از آب باران برای مصارف غیرشرب کمک بزرگی به کشور خواهد شد.